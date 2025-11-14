Backengrillen: Debütalbum erscheint im Januar 2026 über Svart Records

Backengrillen präsentieren mit ihrer Musik eine Hommage an Chaos und Zerstörung. Die Grundidee besteht darin, einen Death/Doom Metal- oder Noiserock-Riff zu nehmen und ihn so lange zu spielen, bis er seine Bedeutung verliert, um ihn dann auseinanderzubrechen, wie es eine gierige Katze mit einer kleinen Waldmaus tun würde. Die Musik ist durchdrungen von dem Selbsthass, der in der Provinz Västerbotten verbreitet ist, aus der die Mitglieder stammen. Die Platte wurde an einem Donnerstag während ihrer ersten Probe geschrieben, am Freitag live aufgeführt und am Samstag aufgenommen. Was man hört, ist rohe, irrationale Musik, die aus dem Bauch heraus gespielt wird, von erfahrenen Vertretern des Hardcore Punk, Metal, Free Jazz, Noise und mehr.

Backengrillen – Quelle: Sure Shot Worx

Backengrillen präsentiert sich als neues Ensemble, das seine Wurzeln im Hardcore, Punk, Noise und Free Jazz hat. Alle Mitglieder stammen aus Umeå und haben Verbindungen zur ursprünglichen Version von Refused – einer von ihnen hat zudem Erfahrungen im Jazz-Rock-Ensemble Nirvana (1980). Mit einem soliden und gleichzeitig vielfältigen Hintergrund in den kreativen Projekten von Refused, TEXT, INVSN, Fire Orchestra, The International Noise Conspiracy, The End, Serpent, The Thing, Final Exit und anderen klassischen Jazz-Combos beginnt nun ihre Reise als vier kollidierende Lokomotiven, die eine neue Form von Schönheit und Energie schaffen.

Antifaschistisch, antirassistisch, Freeform Death Jazz – in Gedenken an Lars Lystedt – präsentieren Backengrillen neue Perspektiven aus Jazz und Punk. Direkter Hardcore-Jazz, inspiriert von The Cramps, Little Richard, Albert Ayler, Polly Bradfield, Entombed, John Zorn, Misfits, Stooges, Lars Gullin, Can und vielen mehr.

Das selbstbetitelte Debütalbum von Backengrillen kann jetzt vorbestellt werden und erscheint am 23. Januar 2026 auf Vinyl, CD und digital auf Bandcamp über Svart Records.

Backengrillen sind:

Dennis Lyxzén – Gesang und Effekte

Mats Gustafsson – Saxophone, Flöten und Live-Elektronik

Magnus Flagge – Bass

David Sandström – Schlagzeug und Elektronik