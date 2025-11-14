Narcotic Wasteland: EU-Tournee hat begonnen

Narcotic Wasteland haben gestern ihre Annihilation Of Europe Tour EU-Tournee in Oslo, Norwegen gestartet. Die Band wird in Deutschland insgesamt drei Konzerte spielen. Sie treten dabei in Osteritz, Lübbenau und Kassel auf. Die Tour endet nach über 30 Terminen am 16.12. in Barcelona, Spanien.
Narcotic Wasteland – Annihilation Of Europe Tour
13.11.25 – Oslo, Norway – Brewgata
14.11.25 – Lublin, Poland – Fabryka Kultury Zgrzyt
15.11.25 – Bratislava, Slovakia – Pink Whale
16.11.25 – Vienna, Austria – Escape Metal Corner
17.11.25 – Ostritz, Germany – AZ Meva
18.11.25 – Lübbenau, Germany – Kulturhof
19.11.25 – Kassel, Germany – Goldgrube
20.11.25 – Kortrijk, Belgium – DVG Club
21.11.25 – Alkmaar, The Netherlands – Herrie Metal Fest
22.11.25 – Milton Keynes, UK – The Craufurd Arms
23.11.25 – Sheffield, UK – Record Junkee
24.11.25 – Nottingham, UK – Billy Bootleggers
25.11.25 – Manchester, UK – Junior Jackson’s
26.11.25 – London, UK – The Black Heart
27.11.25 – Newcastle upon Tyne, UK – The Lubber Fiend
29.11.25 – Rennes, France – Ty Anna Tavarn
30.11.25 – Paris, France – Le Zorba
01.12.25 – Basel, Switzerland – Valhalla Bar
02.12.25 – San Giovanni Lupatoto, Italy – Damage Inc Live Club
03.12.25 – Bologna, Italy – Freakout Club
04.12.25 – Trodica Di Morrovalle, Italy – Drunk in Public
05.12.25 – Pordenone, Italy – Tune Music Lab
06.12.25 – Salzburg, Austria – Rockhouse Bar
07.12.25 – Graz, Austria – Explosiv
08.12.25 – Belgrade, Serbia – Zappa Barka – Bleed To Death Festival
09.12.25 – Sofia, Bulgaria – Grindhouse
10.12.25 – Bucharest, Romania – Encore Club
11.12.25 – Budapest, Hungary – Turbina
12.12.25 – Olomouc, Czechia – Sklub
13.12.25 – Krakow, Poland – Confession Club
14.12.25 – Bilbao, Spain – D8 Sorkuntza faktoria
15.12.25 – Madrid, Spain – Wurlitzer Ballroom
16.12.25 – Barcelona, Spain – La Deskomunal