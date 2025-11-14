Narcotic Wasteland: EU-Tournee hat begonnen

Narcotic Wasteland haben gestern ihre Annihilation Of Europe Tour EU-Tournee in Oslo, Norwegen gestartet. Die Band wird in Deutschland insgesamt drei Konzerte spielen. Sie treten dabei in Osteritz, Lübbenau und Kassel auf. Die Tour endet nach über 30 Terminen am 16.12. in Barcelona, Spanien.

Narcotic Wasteland – Annihilation Of Europe Tour

13.11.25 – Oslo, Norway – Brewgata

14.11.25 – Lublin, Poland – Fabryka Kultury Zgrzyt

15.11.25 – Bratislava, Slovakia – Pink Whale

16.11.25 – Vienna, Austria – Escape Metal Corner

17.11.25 – Ostritz, Germany – AZ Meva

18.11.25 – Lübbenau, Germany – Kulturhof

19.11.25 – Kassel, Germany – Goldgrube

20.11.25 – Kortrijk, Belgium – DVG Club

21.11.25 – Alkmaar, The Netherlands – Herrie Metal Fest

22.11.25 – Milton Keynes, UK – The Craufurd Arms

23.11.25 – Sheffield, UK – Record Junkee

24.11.25 – Nottingham, UK – Billy Bootleggers

25.11.25 – Manchester, UK – Junior Jackson’s

26.11.25 – London, UK – The Black Heart

27.11.25 – Newcastle upon Tyne, UK – The Lubber Fiend

29.11.25 – Rennes, France – Ty Anna Tavarn

30.11.25 – Paris, France – Le Zorba

01.12.25 – Basel, Switzerland – Valhalla Bar

02.12.25 – San Giovanni Lupatoto, Italy – Damage Inc Live Club

03.12.25 – Bologna, Italy – Freakout Club

04.12.25 – Trodica Di Morrovalle, Italy – Drunk in Public

05.12.25 – Pordenone, Italy – Tune Music Lab

06.12.25 – Salzburg, Austria – Rockhouse Bar

07.12.25 – Graz, Austria – Explosiv

08.12.25 – Belgrade, Serbia – Zappa Barka – Bleed To Death Festival

09.12.25 – Sofia, Bulgaria – Grindhouse

10.12.25 – Bucharest, Romania – Encore Club

11.12.25 – Budapest, Hungary – Turbina

12.12.25 – Olomouc, Czechia – Sklub

13.12.25 – Krakow, Poland – Confession Club

14.12.25 – Bilbao, Spain – D8 Sorkuntza faktoria

15.12.25 – Madrid, Spain – Wurlitzer Ballroom

16.12.25 – Barcelona, Spain – La Deskomunal