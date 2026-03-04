Vitamin X: veröffentlichen die dritte Single/Video „Devolution/Devilution“ aus ihrem kommenden Album „Ride The Apocalypse“

Vitamin X sind zurück mit ihrem siebten Album Ride The Apocalypse, dem bisher intensivsten und ambitioniertesten Werk der Band – erschienen im März 2026 über Svart Records. Die letzte Singleauskopplung Devolution/Devilution ist ab sofort erhältlich.

Seht euch das Video zu Devolution/Devilution hier an:

Das Video spiegelt diese Idee wider, gefilmt und geschnitten von Martijn Bastiaans in einem Proberaum.

Devolution/Devilution handelt von einer Welt, die sich in die falsche Richtung bewegt; nicht etwa entwickelt, sondern degeneriert. Das Wortspiel ist Programm: „Devolution“ bedeutet Rückschritt, Rückwärtsbewegung. „Devilution“ verdreht diesen Gedanken ins Düstere: Fortschritt wird korrupt, destruktiv, beinahe dämonisch. Ihre Version von Entwicklung wird zur selbstgeschaffenen Hölle. Wir werden von narzisstischen, machtbesessenen und ideologiegetriebenen Führern regiert, die sich selbst als „überlegen“ bezeichnen, doch diese vermeintliche „Überlegenheit“ hat ein System geschaffen, das auf Selbstzerstörung ausgerichtet ist.

