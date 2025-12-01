Vitamin X: kehren 2026 mit einem neuen Album über Svart Records zurück

Die Hardcore-Legenden Vitamin X aus Amsterdam sind mit ihrem siebten Album Ride The Apocalypse zurück, das als das intensivste und ambitionierteste Werk der Band gilt. Das Album wird im Februar 2026 von Svart Records veröffentlicht.

Chop Chop Chop ist die erste Single aus dem kommenden Album. Der Song thematisiert das Gefühl, angegriffen, beurteilt oder verspottet zu werden – sei es durch Mobber in der Schule oder am Arbeitsplatz, durch Menschen, die versuchen, einen niederzumachen, oder durch die Presse, die einen verfolgt und in ihren Rezensionen verspottet. Es geht um den ständigen Druck, unter dem Messer zu stehen, mit dem Kopf „on the chopping block“, während die Welt darauf zu warten scheint, dass man fällt. Auch die hinterhältigen Angriffe werden angesprochen – die Menschen, die einem ins Gesicht lächeln, aber einen hinter dem Rücken niederreden.

Seht euch das Video zu Chop Chop Chop hier an:

Man versucht, es abzuschütteln – „Shrug it off? Well, it won’t stop.“ – doch die Angriffe hören nicht auf. Es geht um Verfolgung, Kritik und Spott, während man sich weigert, aufzugeben. „Chop chop chop – I won’t drop.“

Im Kern ist der Track eine kämpferische Hymne über Resilienz und Selbstvertrauen – sich selbst treu zu bleiben, auch wenn andere versuchen, einen kleiner zu machen oder zum Schweigen zu bringen – aber wir werden nicht zum Schweigen gebracht!

Musikalisch ist Chop Chop Chop ein kraftvoller, grooviger, energiegeladener Hardcore-Punk-Song im klassischen Stil von Vitamin X, jedoch mit einer metallischen Note, die an die rohe Intensität der frühen 80er Jahre von Bad Brains erinnert. Scharf und voller Attitüde – es ist purer Vitamin X: wild, kompromisslos und unverblümt lebendig. Hört euch die neue Single HIER an.

Alle, die die frühen Mixe gehört haben, sind sich einig – dies ist das stärkste Album von Vitamin X bis jetzt.

Mit Ride The Apocalypse, betreten Vitamin X ein neues Kapitel – schärfer, schneller und verheerender als je zuvor.

Das Mastering übernahm Joel Grind (bekannt von Toxic Holocaust und Municipal Waste), während das apokalyptische Artwork von Andrei Bouzikov (ebenfalls Municipal Waste) stammt. Die Platte bietet 16 Tracks puren Wahnsinns: schneller, härter und schwerer als alles, was die Band zuvor gemacht hat.

In über zwei Jahrzehnten hat Vitamin X eine der explosivsten und einflussreichsten Kräfte im Crossover-Hardcore-Punk dargestellt. Sie sind zusammen mit der frühen Welle moderner Crossover- und Thrash-Revival-Bands wie Municipal Waste und Wolfbrigade aufgetaucht und haben einen unverwechselbaren Sound entwickelt: ultra-schnell, messerscharf, sozial-politisch, unterhaltsam und immer völlig ungebremst.

Die Band hat Alben auf ikonischen Labels wie Southern Lord, Havoc und Tankcrimes veröffentlicht und mit Legenden wie Steve Albini, John Baizley (von Baroness) und J Mascis (von Dinosaur Jr.) zusammengearbeitet. Ihr Video About to Crack erreichte Millionen von Aufrufen. Vitamin X hat über tausend Shows weltweit gespielt und trat bei Festivals wie Hellfest, Maryland Deathfest, Exit und Obscene Extreme auf.

