Verlosung: einmal 2 Tickets für das All Shall Perish Konzert am 04.12.2025 im Das Bett in Frankfurt

Time For Metal und Navigator Productions gratulieren Marit aus Zaberfeld zu 2 Tickets für das All Shall Perish Konzert am 04.12.2025 im Das Bett in Frankfurt.
Am 04.12.2025 kehren All Shall Perish zurück auf die Bühne – und zwar im Das Bett in Frankfurt! Einlass ist um 18:00 Uhr, der Beginn folgt um 18:45 Uhr.
Was 2002 noch als musikalische Blasphemie galt, wurde schnell zum Markenzeichen der Band: eine explosive Mischung aus gutturalem Death Metal, New York Hardcore und schwedischem Melodic Metal. Entstanden aus einer eklektischen Gruppe junger Musiker aus der Bay Area (Kalifornien) – der Heimat vieler revolutionärer Metal-Acts – formten All Shall Perish ihren unverwechselbaren Sound unter dem Einfluss von Größen wie Dying Fetus, At The Gates, Hatebreed, Cannibal Corpse, Pantera, Dimmu Borgir, Blood Has Been Shed, Irate und Metallica.
Bands: All Shall Perish, Peeling Flesh, Vulvodynia, Necrotted
Datum: 04.12.2025
Ort: Das Bett, Frankfurt
Einlass: 18:00 Uhr
Beginn: 18:45 Uhr
Infos und Tickets findet ihr hier: https://bett-club.de/event/all-shall-perish/