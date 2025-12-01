Shakkam: kündigt neues Album „Rock Science“ an

Der französische Allround-Musiker Shakkam, bürgerlich Camille Schoell, meldet sich mit einem neuen Album zurück: Rock Science, das 2024 erschienen ist und einen wichtigen Wendepunkt in seiner künstlerischen Laufbahn markiert. Erstmals übernimmt der erfahrene Autor, Komponist und Multiinstrumentalist hier auch die Rolle des Leadsängers – und verleiht seinem Sound damit eine neue, persönliche Note.

Shakkam blickt auf eine beeindruckend vielfältige Karriere zurück. Seine musikalische Reise begann 1998 bei der melodischen Metal-Band Amethys (damals Offensiv’), mit der er zwischen 2001 und 2010 drei Alben aufnahm. 2007 veröffentlichte er ein Soloalbum mit instrumentalen Cover-Versionen ikonischer Videospielmusik und bewies damit seine Vorliebe für kreative Experimente. 2011 folgte mit der Metal-Oper Fathers ein ambitioniertes Großprojekt, an dem über ein Dutzend Sänger beteiligt waren und das seine Fähigkeiten als Arrangeur und Organisator komplexer Werke unterstrich.

Seit 2012 ist Shakkam auch in der Welt der Videospiele fest etabliert. Er komponierte die Soundtracks zu erfolgreichen Titeln wie Evoland 1 & 2, Northgard und Wartales und schuf atmosphärische Klangwelten, die Spieler weltweit begeisterten.

Nach seinem Cover-Album Confluence (2022) und der thematisch gesellschaftskritischen EP Prejudice (2023) kehrt er nun mit Rock Science zu seinen Wurzeln in Rock und Hard Rock zurück – ohne auf seine Offenheit für neue Einflüsse zu verzichten. Das Ergebnis ist eine energiegeladene Mischung aus kraftvollen Gitarren, starken Melodien und persönlichen Texten, die Shakkams künstlerische Entwicklung eindrucksvoll widerspiegeln.