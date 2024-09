Tungsten: bestärken die Übersehenen mit ihrem Titeltrack „The Grand Inferno“

Das schwedische Symphonic-Metal-Quartett Tungsten enthüllt voller Vorfreude die finale Vorabsingle aus seinem kommenden Album The Grand Inferno, das am 08. November 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) in die Läden kommen wird. Der feurige Track nimmt die Fans auf eine Reise voller Stärke und Selbstreflexion mit, während er musikalisch die besten Elemente des markanten Bandsounds zusammenfasst.

Schaut euch das offizielle Musikvideo zu The Grand Inferno hier an:

Streamt/holt euch den Track: https://tungsten.rpm.link/grandinfernosinglePR

Sänger Mike Andersson erläutert: „Wir wollten diesem Song mehr Aufmerksamkeit schenken, weshalb wir ihn nicht nur als Titeltrack, sondern auch als Single ausgewählt haben. Er klingt unverkennbar nach Tungsten, obgleich er sich von unserem bisherigen Material unterscheidet und um einiges melodischer ist. Dennoch hoffe ich, dass unsere Hörerschaft den Song gut aufnimmt und sie positiv von ihm überrascht wird.“

„Das Titelstück, The Grand Inferno, versetzt einen in die Lage all jener, die für lange Zeit unbeachtet bleiben oder gar ignoriert werden. Anfangs befindet die handelnde Person sich noch im Hintergrund und scheint fast unsichtbar zu sein. Gegen Ende durchläuft sie jedoch einen großen Wandel und rückt bestärkt, beinahe explosionsartig ins Rampenlicht. Der Song erzählt davon, wie Betroffene ihre wahre Stärke entdecken und mächtig Eindruck hinterlassen, wenn sie endlich zeigen, was wirklich in ihnen steckt“, unterstreicht Videoproduzent Nick Johansson (Gitarre, Begleitgesang).

Bestellt The Grand Inferno im physischen Format eurer Wahl [CD-Digipak oder farbiges Vinyl] vor, merkt es auf eurer favorisierten Streaming-Plattform vor oder sichert euch das Album schon jetzt digital, um den Titeltrack, Lullaby, Vantablack, Blood Of The Kings und Walborg sofort zu erhalten: https://tungsten.rpm.link/grandinfernoPR

Mehr Infos zu Tungsten und ihrem kommenden Album findet ihr hier:

Tungsten sind:

Mike Andersson – Gesang

Niklas „Nick“ Johansson – Gitarre, Begleitgesang

Karl „Kalle„ Johansson – Bass, Keyboards, Schreigesang

Anders Johansson – Schlagzeug

Tungsten – online:

Website | Facebook | Instagram