The Virginmarys: neues Album „The House Beyond The Fires“ erscheint am 01.11.

Ab sofort gibt es mit There Ain’t No Future einen weiteren Vorboten des Rock-Duos aus Macclesfield, UK.

Seht euch das Video zu There Ain’t No Future hier an:

Über There Ain’t No Future sagt Sänger/Gitarrist Ally Dickaty:

„Dies ist ein Track für die Uninspirierten, für die Unerhörten, für diejenigen, die sich nach Wahrheit und allem, was wirklichem ist, sehnen. Diejenigen, die Tag für Tag kämpfen, um über die Runden zu kommen, aber immer noch Liebe in ihren Herzen haben, um den guten Kampf zu kämpfen. Diejenigen, die sehen, dass das System kaputt ist und sich nicht unterkriegen lassen. Wir sind wirklich stolz auf diesen Track, musikalisch haben wir noch nie einen Song wie diesen veröffentlicht, er ist ein weiterer Einblick in ein Album, das wir als unser bisher bestes Werk betrachten.“

Nach Supportshows für The Sisters Of Mercy Anfang dieses Jahres, geht es ab 28. November auf Headliner-Tour durch fünf deutsche Städte.

28. November – Köln, Blue Shell

29. November – Hamburg, Molotow SkyBar

02. Dezember – Berlin, Badehaus

03. Dezember – München, Orangehouse

04. Dezember – Mainz, Schon Schön

Punk ist nicht tot – das haben in den letzten Jahren zahlreiche Bands bewiesen, besonders die britische Punk- und Grunge-Szene erlebt ein starkes Revival. Eine der prominentesten Bands dieser Renaissance sind The Virginmarys, deren energetischer Genre-Mix viele begeistert.

Gegründet wurde die Band 2009 im ansonsten eher beschaulichen Macclesfield, als sich Ally Dickaty als Sänger, Danny Dolan als Drummer und Matt Rose als Bassist zusammenfanden. Zunächst veröffentlichten The Virginmarys eine limitierte Serie an stets ausverkauften EPs, bevor 2013 ihr Debütalbum King Of Conflict erschien. Die Kritiken waren durchweg positiv – das Album erreichte den dritten Platz der Billboard „New Artist Alternative Charts“ und wurde bei den „Classic Rock Awards 2013“ als bestes Album nominiert. Zudem gewann die Band bei den gleichen Awards den Titel als „Best Breakthrough Act“. 2016 folgte dann ihr zweites Album Divides, das von der Rock-Legende Gil Norton produziert wurde. Mit ihrem klassischen Stil aus kraftvollen Gitarrenriffs, intensiven Drums und der rauen Stimme Dickatys gewann die Band immer mehr Fans. Gerade die oft sehr tiefgründigen Texte über persönliche Kämpfe und sozio-politische Themen sprechen viele in der Rock- und Punkszene an.

Die Band erlebte im Laufe der Jahre einige Veränderungen in ihrer Besetzung, und entschied sich 2017, als unabhängige Künstler ohne Label weiterzumachen. In dieser Zeit veröffentlichten sie die EP Sitting Ducks sowie das Album Northern Sun Sessions. Seit 2020 agieren The Virginmarys als Duo, und brachten 2022 die EP The Devil Keeps Coming heraus. Neben ihren zahlreichen Veröffentlichungen tourte die Band bereits weltweit: als Vorband für ikonische Acts wie Queens Of The Stone Age oder Slash begeisterten sie viele neue Fans. Aber auch auf eigenen Tourneen durch Europa und die USA bewiesen The Virginmarys, dass guter, hausgemachter Punk sowohl in Stadien als auch in kleinen Keller-Clubs funktioniert.

Ende 2024 erscheint das neue Studioalbum The House Beyond The Fires, das erste als Duo. Die Entstehung des Albums ist leider eng mit familiären Verlust verbunden, wie die Band erklärt: „The House Beyond the Fires hat eine große persönliche Bedeutung, denn es ist eine Hommage an Dannys Vater, Tommy Dolan, der letztes Jahr verstorben ist. Es ist schwer zu beschreiben, wie viel er uns bedeutet hat und wie tief die Trauer bei allen ist, die ihn geliebt haben. Die LP ist eine direkte Anspielung auf seinen berüchtigten Laden The House Of Fires; es erschien uns passend, im Albumtitel einen direkten Bezug zu seiner Liebe, Unterstützung und seinem Einfluss herzustellen.“

Begleitet wird es von einer umfassenden UK- und Europatournee, bei der sich Fans auf fünf intensive Deutschland-Konzerte voller rebellischer Energie freuen können. Die besondere Kombination aus harten, eindringlichen Melodien und bedeutungsvollen Texten sorgen für ein garantiert unvergessliches Erlebnis!

The Virginmarys

The House Beyond The Fires

Label/Vertrieb: Masochismo Records-Cargo

VÖ: 01.11.2024