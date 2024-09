Dhani Harrison: der Film zur 8-teiligen Live-Performance zu „Innersoundstage“ erscheint am 27.09.

Dhani Harrison veröffentlicht seinen neuen Film Innersoundstage via H.O.T. Records/BMG am 27. September.

Gedreht in den Soundstage Studios im Norden Londons, präsentiert Innersoundstage eine Live-Performance von Harrisons neuestem von Kritikern hochgelobten Album Innerstanding. Die 8-teilige Vollproduktion zeigt Dhani Harrison (Gitarre und Gesang), Donovan Hepburn (Schlagzeug), Jeff Wootton Gitarre), Josh Giroux (Keyboard und Gesang), Toby Butler (Bass, Keyboard und Gesang) sowie besondere Gastauftritte von dem vielgepriesenen Australischen Sänger Mereki Beach (Gesang), Liela Moss von The Duke Spirit (Gesang) und Alex White (Saxofon). Die in Neon getauchte Performance bezieht die Zuschauer bewusst mit ein und durchbricht dabei regelmäßig die imaginäre Barriere zwischen Bühne und dem Publikum. Innersoundstage bildet die gesamte Bandbreite von Dhanis aktuellem Solo-Album Innerstanding ab, bei der die Singles Damn That Frequency und I.C.U mit brandneuer Klangkulisse präsentiert werden. Verfügbar ist der Film in voller Länge ab dem 27. September und wird im Rahmen einer 24-stündigen Premiere auf YouTube und Streamingdiensten angeboten.

Seht euch den Trailer zu Innersoundstage hier an:

„Innerstanding wurde von mir in einer Zeit geschrieben, in der Liveauftritte unmöglich waren. Entsprechend war es mir umso wichtiger das fertige Album nun als Live-Show abzubilden und dabei großartige Musiker, die bereits an der Produktion mitgewirkt haben, auch auf der Bühne an meiner Seite zu wissen.“

„Generell fühlt sich ein Album-Zyklus nicht komplett an, solange es nicht auch komplett vor Publikum gespielt wurde – denn genau das ist doch der schönste Part!“ „Nun ist es endlich so weit: wir sind bereit das Album nun auch live der Welt vorzustellen.“ – Dhani Harrison

Anschließend an die ausverkauften Konzerte in London letztes Jahr, legt Harrison nun mit einen paar exklusiven Shows im Oktober in den UK und in Europa nach. Innerstanding wurde von Harrison selbst produziert und in Zusammenarbeit mit dem Produzenten und Grammy® Award-Winner Paul Hicks (The Beatles, Joe Strummer, The Rolling Stones), gemischt. Es ist zudem ausgezeichnet mit musikalischen Features von Graham Coxon (Blur), sowie Liela Moss und Mereki, die beide auch Teil der Live-Performances von Innersoundstage sein werden.

Seht euch das Video zu Damn That Frequency vom aktuellen Album Innerstanding an: https://youtu.be/rpF_oQmwRLQ?si=YPO8glxUH9n__GOe

Dhani Harrison auf Tour:

Sonntag, 13. Oktober – Hole 44 – Berlin

Dienstag, 15. Oktober – Maroquinerie – Paris

Montag, 21. Oktober – EartH Hackney – London

Tickets für die Tour hier erhältlich: https://www.dhaniharrison.com/tour

Anfang dieses Jahres veröffentlichte Harrison Dreamers In The Field, ein weiteres, komplettes Studioalbum in Zusammenarbeit mit kehlgesangsgruppe Huun-Huur-Tu und der zweifach für den Grammy® Award nominierten Produzentin und Musikerin Carmen Rizzo (Seal / Alanis Morissette / Coldplay), auf dem sich traditioneller tuwinischer Kehlgesang, moderne Produktion und Instrumentierung vereinen. Die Aufnahmen fanden auf der ganzen Welt statt – von Los Angeles über Europa bis hin zu Harrisons eigenen F.P.S.H.O.T.-Studios in Henley-On-Thames. Das Resultat kann sich sehen lassen: Entstanden ist ein Album, das von Anfang bis Ende seine Zuhörer fasziniert und direkt nach Veröffentlichung weltweit gelobt wurde.

Über Dhani Harrison

Der zweifache Grammy-Gewinner Dhani Harrison, der ursprünglich mit seiner Band Thenewno2 die Weltbühne betrat, wurde bereits von Kritikern für seinen innovativen Sound und die Herangehensweise bei Auftritten auf dem Coachella, Lollapalooza und in mehreren Late-Night-TV-Shows gefeiert. Doch erst als Solokünstler konnte Harrison seine kreative Eigenständigkeit wirklich unter Beweis stellen. Das 2017 erschienene In///Parallel war ein Beweis für seine Entwicklung als Musiker, auf das sein letztes, von der Kritik gepriesenes Soloalbum Innerstanding folgte. Darüber hinaus ist Harrison bekannt für die Untermalung von Film- und TV-Projekten sowie die Zusammenarbeit mit einer Reihe von Künstlern wie Wu-Tang Clan, Unkle, John McLaughlin, Annie Lennox, Pearl Jam, Nitin Sawhney, Perry Farrell, Prince, Regina Spektor und Fistful Of Mercy (an der Seite von Ben Harper & Joseph Arthur). Nach seinem Debüt als Komponist bei Richard La Graveneses Beautiful Creatures im Jahr 2013 instrumentierte Harrison den mit dem Sundance Award ausgezeichneten Film Matangi/Maya/M.I.A., für den er und sein Partner Paul Hicks eine Nominierung für den International Documentary Association (IDA) Award in der Kategorie „Best Music Score Award“ erhielten. Zu seinen weiteren Filmmusiken gehören Cut Throat City von R.Z.A., Obey Giant – The Story of Shepard Fairey, Amazons Originalserie Good Girls Revolt, White Famous von Showtime sowie die hochgelobte HBO-Doku-Serie The Case Against Adnan Syed.