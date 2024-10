Dhani Harrison: Konzertfilm „Innersoundstage“ ist jetzt auf YouTube verfügbar

Dhani Harrison hat seinen neuen Film Innersoundstage am 27. September via H.O.T. Records/BMG veröffentlicht.

Den Film zur 8-teiligen Live-Performance zu Innersoundstage könnt ihr euch ab sofort hier kostenlos ansehen:

Anschließend an die ausverkauften Konzerte in London letztes Jahr, legt Harrison nun mit einen paar exklusiven Shows im Oktober in den UK und in Europa nach. Innerstanding wurde von Harrison selbst produziert und in Zusammenarbeit mit dem Produzenten und Grammy® Award-Winner Paul Hicks (The Beatles, Joe Strummer, The Rolling Stones), gemischt. Es ist zudem ausgezeichnet mit musikalischen Features von Graham Coxon (Blur), sowie Liela Moss und Mereki, die beide auch Teil der Live-Performances von Innersoundstage sein werden.

Dhani Harrison – Tourdaten:

Sonntag, 13. Oktober – Hole 44 – Berlin

Dienstag, 15. Oktober – Maroquinerie – Paris

Montag, 21. Oktober – EartH Hackney – London

Weitere Infos zu Dhani Harrison und seinem Konzertfilm Innersoundstage findet ihr hier:

