Voodoo Circle: präsentieren neuen Song vom kommenden Studioalbum „Hail To The King“

Am 15. November 2024 erscheint mit Hail To The King das brandneue, siebte Studioalbum der Hard- und Classic Rocker Voodoo Circle. Vorbestellungen sind über AFM Records hier möglich: https://voodoocircle.bfan.link/hail-to-the-king

Nach einem Lyric Video zu ihrer erst kürzlich veröffentlichen Single Let It Rock, präsentieren uns Voodoo Circle nun ihren brandneuen Song On The Edge!

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: