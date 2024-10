Tons Of Rock 2025: Green Day als erster Headliner bestätigt

Tons Of Rock ist Norwegens größtes Musikfestival und findet alljährlich nahe dem Zentrum der Hauptstadt Oslo statt. 2024 feierte das Festival 10-jähriges Jubiläum und begrüßte über 150.000 Fans aus 80 Ländern. Das nächste Tons Of Rock wird vom 25. bis 28. Juni 2025 stattfinden – die ersten zehn Acts stehen bereits fest. Heute startet der Ticketvorverkauf.

Als ersten Headliner für 2025 bestätigte das Tons Of Rock soeben eine der größten Bands der Welt: Green Day werden am 26. Juni beim Festival auftreten. Seit den 90ern spielte die Band eine entscheidende Rolle dabei, Rock einem größeren Publikum nahezubringen und das Genre zu revitalisieren.

Außerdem wurden neben Green Day noch neun weitere spannende Namen für Tons Of Rock 2025 angekündigt – darunter sowohl Rock-Legenden als auch Superstars von morgen und provokative neue Acts: Deutscher Power Metal, amerikanischer Deathcore, Metalcore aus der Ukraine, schottischer Pirate Metal, TikTok-Sensationen und das Phänomen Electric Callboy, die inzwischen weltweit ein irres Fan-Movement aufbauen konnten und in ganz Europa Arenas füllen.

“We are extremely proud to announce such a wild and massive first wave of bands for Tons Of Rock 2025. Green Day is a dream booking that that have been on the top of the wish list from our audience for many years. Seeing next year’s lineup also take shape with incredible acts such as Powerwolf and Lorna Shore, exclusive concerts featuring national treasures like Emperor and Norway’s best and most vital band, The Good, The Bad & The Zugly, along with modern sensations like Electric Callboy and Kim Dracula, is just incredible”, sagt Jarle Kvåle, Bookingmanager des Tons Of Rock.

Bisher für Tons Of Rock 2025 bestätigte Acts:

Green Day

Electric Callboy

Emperor

Lorna Shore

Powerwolf

Alestorm

The Good, The Bad And The Zugly

Jinjer

Kim Dracula

Old Man’s Child

Über Tons Of Rock:

Bereits zu zur ersten Ausgabe des Tons Of Rock, damals noch in Halden im Südosten Norwegens abgehalten, konnten die Veranstalter:innen Metal-Größen wie Volbeat, Slayer und W.A.S.P. gewinnen. 2019 zog das Festival nach Oslo um, seitdem sind dort unter anderem Iron Maiden, Kiss und Guns n‘ Roses aufgetreten. 2024 feierte das Tons Of Rock sein 10-jähriges Jubiläum mit u.a. Metallica, Tool, Judas Priest, ZZ Top und Parkway Drive.

Das Tons Of Rock 2025 findet vom 25. bis 28. Juni 2025 in Oslo statt. Alle Infos zum Event auf https://www.tonsofrock.no. Der Festivalbesuch lässt sich ideal mit einem Sightseeing-Trip durch Oslo und Norwegen verbinden.