Voodoo Circle: kündigen neues Studioalbum „Hail To The King“ an

Die Hard- und Classic Rock Band Voodoo Circle hat erste Details zu ihrem brandneuen, siebten Studioalbum mit dem Titel Hail To The King bekannt gegeben, welches am 15. November 2024 bei AFM Records erscheinen soll! Ein Lyric Video zu ihrer ersten Single-Auskopplung Let It Rock feiert weiter unten Premiere.

Band Mastermind und Gitarrist Alex Beyrodt verrät uns: „Mit dem neuen Album sind wir musikalisch einen Schritt weiter nach vorne gegangen. Ich habe versucht einen etwas moderneren Touch hier und da miteinzubringen, ohne die Classic Rock Wurzeln zu verletzen oder zu verlieren. Das hat sehr viel Spaß gemacht, war teilweise aber auch ein gutes Stück Arbeit.“

Jedes Album hat seine eigene Geschichte, und diese hier erzählt nicht nur von Voodoo Circle mit seinen Musikern, sondern – indirekt, versteht sich – auch von Whitesnake, Deep Purple, Rainbow und Led Zeppelin. Denn ohne es auch nur ein Jota verschleiern zu wollen, wandeln Voodoo Circle bewusst auf den Spuren jener Kultbands und deren großer internationaler Bedeutung. Ihr neuestes Album Hail To The King versucht gar nicht erst, die offenkundige Inspirationsquelle der zwölf Songs zu verschleiern, sondern präsentiert mit Stolz, Bravour und bewundernswerter Stilsicherheit einen zeitlosen Hardrock, wie er einst von den genannten Bands geprägt wurde. „Uns geht es darum, die große Tradition dieser Musik weiterzuführen und in die Gegenwart zu transportieren,“ so Beyrodt.

Die Geschichte von Hail To The King beinhaltet dabei eine besonders erwähnenswerte Anekdote: Zwei der zwölf Stücke stammen aus der Feder des ehemaligen Rainbow-Keyboarders Tony Carey. Beyrodt blickt fast 25 Jahre zurück: „Anfang der Neunziger waren wir bei Tony im Studio, um Songs für ein Sinner-Album aufzunehmen. Darunter befanden sich mit All For One und Billy`s Song zwei Carey-Kompositionen, die seinerzeit nur in Japan veröffentlicht wurden. Ich erinnere mich noch genau, wie ich als Mitzwanziger kaum glauben konnte, mit einer Legende wie Carey im Aufnahmeraum zu stehen und mitzuerleben, wie er für uns Hammondorgel spielt und dabei seine Mähne schüttelt. Beide Songs hatte ich seither immer im Hinterkopf und wartete nur auf eine passende Gelegenheit, sie noch einmal aufzunehmen. Und da ich für Hail To The King auch auf mein Rainbow-Herz hören wollte, war dies nun der perfekte Zeitpunkt.“

Gleichzeitig findet man auf dem neuen Voodoo Circle-Mach(t)werk neben den üblichen Whitesnake-Reminiszenzen auch einen mächtigen Hieb aus der Led Zeppelin-Richtung. Wie gewohnt zeigt sich Beyrodt auf dem neuen Longplayer als besonders variabler Gitarrist: „Letztendlich entscheidet der jeweilige Song, welche Gitarre ich spiele. Die Zeiten, in denen Musiker nur für einen einzigen Gitarrentypus standen, sind lange vorbei. Heutzutage geht es ausschließlich darum, dem Song und seiner Geschichte gerecht zu werden.“

Diesem Anspruch entspricht auch der erstklassige Mix von Achim Köhler, der – ähnlich wie das sehenswerte Cover-Artwork – den Spirit dieser kraftvollen Rockscheibe perfekt einfängt. Auch werden Voodoo Circle im November 2024 wieder auf Tournee gehen, denn eines ist klar: Diese Songs gehören auf die Bühne, dort wo der Hardrock à la Voodoo Circle seine wahre Heimat hat!

Hail To The King Tracklist:

1. Lay Down Your Lovin‘

2. Let It Rock

3. On The Edge

4. Sweet Little Sister

5. Castles Made Of Glas

6. Stand Your Ground

7. Black Country

8. Billy’s Song

9. Strangers In The Night

10. All For One

11. The Sound Of The Eagles

12. Hail To The King

Voodoo Circle live:

13.11.2024 (GER) Bensheim, Musiktheater Rex

14.11.2024 (GER) Göttingen, Exil

15.11.2024 (GER) Regensburg, Eventhalle Airport

16.11.2024 (GER) Waldbronn, Soundcheck One

17.11.2024 (GER) Dortmund, Musiktheater Piano

Voodoo Circle online:

http://www.voodoocircle.de/

https://www.facebook.com/voodoocircle/

https://www.instagram.com/voodoocircleofficial/