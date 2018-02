Hardrock-Fans, aufgepasst! Das neue Voodoo Circle Album Raised On Rock erscheint am 09.02. und wird euch in Form von CD, Digpak und farbiges Vinyl angeboten.

Mit Raised On Rock gibt auch der neue Sänger Herbie Langhans (Avantasia) seinen Einstand im illustren Voodoo Circle von Gitarrist Alex Beyrodt. Somit nur folgerichtig, dass euch die beiden im EPK zu Raised On Rock gemeinsam alles Wissenswerte zum neuen Longplayer und der Zusammenarbeit verraten.

In Form von Running Away From Love und Higher Love wurden vorab bereits zwei Singles von Raised On Rock ausgekoppelt.

Voodoo Circle sind:

Alex Beyrodt – Guitars

Herbie Langhans – Vocals

Mat Sinner – Bass

Francesco Jovino – Drums

