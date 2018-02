Fans der Brachialromantik, aufgepasst! Das neue (sehr unterhaltsame) Musikvideo von Letzte Instanz, gefilmt zum Titelstück des kommenden Albums Morgenland (VÖ: 16.02.), ist jetzt online!

Letzte Instanz sind deshalb in Europa seit fast 20 Jahren eine feste Größe für deutschsprachige Rockmusik und haben in ihrer Geschichte auch Maßstäbe für zahlreiche junge Bands des Gothic Rock gesetzt. Dies gelang ihnen mit weltweit 700 erfolgreichen Konzerten und Festivalauftritten, sowie 12 Studioalben, deren letzter Wurf Liebe im Krieg in den Deutschen Album Charts mit Platz 4 und einem deutlichen Einstieg in die österreichischen Charts belohnt wurde. Nun steht das neue musikalische Baby in den Startlöchern und erscheint am 16.02.2018. Und es vereint alles, wofür diese Band bekannt ist – hymnische Gesangsmelodien in aktuellem Rocksound eingebettet, anspruchsvolle Texte, die den Finger in die Wunden der Zeit legen und filmische Streicher, die dem neuen Wurf die Krone aufsetzen. Der Albumtitel Morgenland ist dabei mit Bedacht gewählt worden und spiegelt sich in den Texten wider. Natürlich sticht einem als erstes das Provokationspotential des Titels ins Auge, wenn man erfährt, dass die Band ihre Wurzeln in Dresden hat. Davon zeugen kraftvolle, fast wütende Lieder wie Mein Land, Armageddon und der Titelsong Morgenland. Doch geht es der Band um mehr als nur anzuecken. Für sie verschmelzen die traditionellen und mit Wertungen versehenen Begriffe Abendland und Morgenland zu einem Sehnsuchtsort, einem Land im Morgen, das frei, tolerant und offen ist. Somit bietet sich Morgenland als Soundtrack für Hoffnung und Verheißung an. Die darauf folgende Tour führt die Band mit 15 Konzerten durch den deutschsprachigen Raum:

02.03.2018 ERFURT – Club From Hell

03.03.2018 COTTBUS – Gladhouse

08.03.2018 PRATTELN (CH) – Z7

09.03.2018 STUTTGART – clubCANN

10.03.2018 ANNABERG-BUCHHOLZ – Alte Brauerei

15.03.2018 NÜRNBERG – Hirsch

16.03.2018 KÖLN – Essigfabrik

17.03.2018 HERFORD – X

22.03.2018 ROSTOCK – Mauclub

23.03.2018 HAMBURG – Knust

24.03.2018 BERLIN – Columbia Theater

05.04.2018 FRANKFURT – Batschkapp

06.04.2018 MÜNCHEN – Backstage

07.04.2018 WIEN – Szene

14.04.2018 HANNOVER – Musikzentrum

Kommentare

