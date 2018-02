Die brasilianischen Metal-Krieger Armored Dawn bereiten sich auf ihr bevorstehendes AFM-Debüt Barbarians In Black (erschient am 23.02.) und eine Tour als Support von Saxon vor.

Einen weiteren Vorgeschmack gibt es nun in Form des Lyric-Videos zu Chance To Live Again.

Tourdates:

24.02. Heathen Rock Festival Hamburg (D) * ohne Saxon

27.02. Tilburg (NL)

28.02. Saarbrücken (D)

01.03. Hannover (D)

02.03. Frankfurt (D)

03.03. Dresden (D)

Armored Dawn sind:

Eduardo Parras – Vocals

Timo Kaarkoski – Guitars

Tiago de Moura – Guitars

Fernando Giovannetti – Bass

Rafael Agostino – Keyboards

Rodrigo Oliveira – Drums

