Conan: neues Album „Violence Dimension“ angekündigt

Die britischen Battle Doom-Legenden Conan haben ihr siebtes Studioalbum mit dem Titel Violence Dimension angekündigt, das am 25. April über Heavy Psych Sounds veröffentlicht wird. Nach zwei Jahrzehnten im Musikgeschäft kehrt das dreiköpfige Monster mit seinem bisher schwersten Klang zurück. Dies ist das erste Album mit dem neuen Bassisten David Ryley, der zuvor bei der legendären Sludge-Band Fudge Tunnel aktiv war.

Von der ersten Schockwelle des Tracks Foeman’s Flesh bis hin zum feedbackgeladenen Albtraum Vortexxion und dem gnadenlosen Sludge von Frozen Edges Of The Wound speist die Band aus der wachsenden Gewalt und Negativität unserer Gesellschaft und verwandelt diese in eine ermächtigende Formel, um sich durchzukämpfen. Die Musik verspricht, Schädel zu zertrümmern und Ohren zu strapazieren – ein massiver, dimensionseröffnender Aufruf zum Kampf von dem mächtigen Trio. Jon Davis äußert dazu: “We all live in the violence dimension, and there is no escape.”

Die Tracklist des Albums umfasst:

Foeman’s Flesh Desolation Hexx Total Bicep Violence Dimension Frozen Edges Of The Wound Warpsword Ocean Of Boiling Skin Vortexxion (Bonus Track)

Conans Doom ist einzigartig und aus Granit gemeißelt. Obwohl es seit der Gründung durch Jon Davis im Jahr 2006 Veränderungen gegeben hat, bleibt die Absicht, extreme, tonal schwere Musik mit impressionistischen Texten zu schaffen, die oft auf ein einziges Wort reduziert werden, das Fundament ihres Schaffens. In den fünf Studioalben von 2012 bis 2022 haben Conan den Maßstab gesetzt, an dem vieles im Bereich „Heavy“ gemessen wird.

Die Musik von Conan ist ein Spiel mit Frequenzen. Es ist die tiefe Resonanz, die den Brustkorb zum Beben bringt, die Basskraft, die nun von David Ryley (ex-Fudge Tunnel) gespielt wird, und der Luftdruck, der von Johnny Kings Kickdrum erzeugt wird. Die dunkle, verzerrte Gitarre von Davis wird von schreienden Vocals durchbrochen, die der oft brutalen Klanglandschaft eine zusätzliche Bösartigkeit verleihen.

Im Jahr 2024 unterzeichneten Conan bei Heavy Psych Sounds und sind als anerkannter Name und eine der führenden Bands ihrer Generation bekannt. Ihr fünftes Album, Evidence of Immortality aus 2022, brachte eine dunkle Atmosphäre mit sich, die mit einem direkten Angriff einherging. Mit Experimenten in Darkwave und Synthesizern wird es spannend zu sehen, wohin sich ihr Sound in den kommenden Jahren entwickeln wird.