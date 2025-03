Håndgemeng: mit „The Sundrinker“ zurück aus den Schatten

Die norwegischen Heavy Rock Krieger Håndgemeng haben sich mit The Obelisk zusammengetan, um heute ihren kraftvollen neuen Track The Sundrinker zu präsentieren! Das mächtige Quintett wird am 11.04.2025 sein neues Studioalbum Satanic Panic Attack über Ripple Music veröffentlichen.

Aus den dunkelsten Ecken Oslos kehrt Håndgemeng mit ihrem neuen Album Satanic Panic Attack zurück. Die Band erklärt: „This record is even more ambitious than its predecessor ‚Ultraritual‘. No longer constrained by genre or expectations, it presents a more self-defined sound and narrative, as we’ve returned to our earliest influences for inspiration.“ Satanic Panic Attack ist ein Konzeptalbum, das die Angst und Massenhysterie der 1980er Jahre untersucht, oft als The Satanic Panic bezeichnet – ein Phänomen, das von der Angst vor Heavy Metal Musik, Teufelsanbetung und Anschuldigungen über subliminale Botschaften geprägt war, die als Bedrohung für die Gesellschaft wahrgenommen wurden. Dieses Album ist eine kraftvolle Hommage an die Dunkelheit und Hysterie einer Zeit, in der die Angst vor Heavy Metal ihren Höhepunkt erreichte.

Mit einer Mischung aus klassischem Hard Rock, unbarmherzigem Stoner Doom und einer Prise dreistem Heavy Metal erhebt sich Håndgemeng aus dem Kessel, die Gitarren in der Hand. Riff um Riff um Riff werden sie alle Genregrenzen sprengen und euch von den Tiefen der Hölle bis zu den entferntesten Weiten des Weltraums mitnehmen. Und um Himmels willen, spielt diese Platte nicht rückwärts.