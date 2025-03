The O’Reillys And The Paddyhats: lassen mit ihrem „Pott Of Gold Open Air“ das Ruhrgebiet beben

Am 16. August 2025 wird Gevelsberg in NRW zur Hochburg für Fans von handgemachtem, ehrlichen Punk Rock und Irish Folk, wenn The O’Reillys And The Paddyhats mit ihrem neuen Open Air Festival Pott Of Gold an den Start gehen. Ein Festival, das aus purer Leidenschaft entsteht – rau, herzlich und mit voller Wucht.

Ein kühles Bier in der Hand, die ersten Akkorde fliegen durch die Luft, die Menge tanzt – und mit jeder Note steigt die Euphorie. Genau dieses Gefühl wird beim Pott Of Gold Open Air Realität.

Irish Folk Punk hat längst seine eigene Fangemeinde – jetzt bekommt er seine eigene Bühne. Neben The O’Reillys And The Paddyhats, die selbst die Veranstalter sind, stehen Bands auf der Bühne, die genau für dieses Lebensgefühl stehen – Saint City Orchestra (Folkpunk/ Schweiz), Focus. (Punk/ Riesa), Ticket To Happiness (Folkrock/ NRW) und Ochmoneks (Punk/ Düsseldorf).

„Wir haben in den letzten Jahren europaweit viele besondere Festivals gespielt – jetzt ist es Zeit, das Schiff in den Heimathafen zu fahren und unser eigenes Ding zu machen. Pott Of Gold soll sich anfühlen wie eine durchzechte Nacht im Pub, nur unter freiem Himmel, mit tausend Leuten, die genauso ticken wie wir und ohne Kater!“ – Dwight O’Reilly (Mandoline, Banjo, Akkordeon und Gesang)

Mit dem Festival schlägt die Band ein neues Kapitel auf. Nach mehreren erfolgreichen Events in der Vergangenheit und selbstständiger Festival-Erfahrung durch ihr O’Reilly Open Air ist Pott Of Gold der nächste große Schritt – mit neuem Namen, neuer Vision und einer klaren Mission: Ein Festival zu erschaffen, das sich in die Herzen der Fans brennt: aus dem Ruhrpott für den Ruhrpott! Die sieben Bandmitglieder machen alles selbst: Von der Planung, Organisation und Booking bis hin zu Kabel legen – und vielleicht wird auch das ein oder andere Bier persönlich für die Fans gezapft.

Nach einer großen eigenen Tour im Frühjahr und der gemeinsamen Single mit Fiddler’s Green wird Pott Of Gold das Highlight des Jahres.

Anstehende Live-Konzerte:

• 27.03.2025 Paddyhats Coming Home Tour, München (DE)

• 28.03.2025 Paddyhats Coming Home Tour, Frankfurt (DE)

• 29.03.2025 Paddyhats Coming Home Tour, Oberhausen (DE)

• 02.04.2025 Paddyhats Coming Home Tour, Hamburg (DE)

• 03.04.2025 Paddyhats Coming Home Tour, Hannover (DE)

• 04.04.2025 Paddyhats Coming Home Tour, Berlin (DE)

• 05.04.2025 Paddyhats Coming Home Tour, Leipzig/ Engelsdorf (DE)

• 01.-04.05.2025 Echos & Merveilles 2025, Bruguières (FR)

• 16.-17.05.2025 Punk Meets People Fest 2025, Rees (DE)

• 29.-30.05.2025 MPS Rastede 2025, Rastede (DE)

• 05.07.2025 Rock im Park 2025 (DE)

• 18.08.2025 Irish Folk Festival 2025, Balve (DE)

• 13.09.2025 NgN GbR (Nicht ganz nüchtern Festival), Lathen (DE)

• 13.11.2025 Paddyhats Coming Home Tour, Prag (CZ)

• 14.11.2025 Paddyhats Coming Home Tour, Wien (AT)

• 15.11.2025 L.A. Life Style Cafe, Cham (DE)