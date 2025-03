Lucie Sue: veröffentlicht neue Single “Hush” inkl. Musikvideo

Die französische Künstlerin Lucie Sue hat ihre neue Single Hush veröffentlicht. Der Track ist das perfekte Aushängeschild für Lucie Sue – treibende Riffs, unterlegt mit kraftvollem, mitreißendem Gesang. Textlich ist der Track einzigartig für das kommende Album, da er bilingual in Englisch und Deutsch geschrieben ist.

Hush erzählt vom chaotischen Kampf einer alleinerziehenden Mutter am Rande eines Nervenzusammenbruchs, in dem sie sich der unbändigen Rebellion ihrer Kinder stellen muss. Mit eigenwilligem Ton offenbart Lucie Sue ihren Kampf gehört zu werden. Ein Streben, für das niemand die Regeln kennt – am allerwenigsten sie selbst, denn im Familienkreis gibt es keine Regeln. Übrigens besitzen beide Kinder von Lucie Sue die doppelte deutsch-französische Staatsbürgerschaft. Um Respekt zu gewinnen, versucht sie manchmal präsenter zu wirken, indem sie die wenigen deutschen Wörter wiederverwendet, die ihr Vater ihnen gegenüber mit Autorität benutzte. Da ihre Worte aber keine Gewichtung besitzen, sind diese „Autoritätssätze“ zu einer Art Insiderwitz geworden.

„Hush ist mit Vorsicht zu genießen. Ich war nie eine perfekte Mutter. Ich lehne die Idee von „elterlicher Aufoperung“ oder „Kompromissen“ ab, die unnötige Schuldgefühle erzeugen. Autonomie hat bei mir immer Priorität bekommen: Meine Kinder können kochen, sich zurechtfinden, sich selbst organisieren und diese Erziehung hat ihren starken Charakter geprägt. Es gibt manchmal Konflikte, sie hören nicht immer und wir sind auch nicht immer einer Meinung. Aber am Ende führt es oft zu den richtigen Entscheidungen.“ – Lucie Sue

Das Musikvideo wurde von Antoine Doyen in einem verlassenen, originalgetreu erhaltenen Hotel aus den 1970er-Jahren gedreht. Es zeigt zwei Kinder, die Chaos stiften und ihrer Mutter das Leben zur Hölle machen.

Willkommen in der Welt von Lucie Sue – einer französischen Songwriterin, Musikerin und Sängerin par excellence. Als mitreißende Live-Performerin, die in ihrer Heimat Frankreich bereits große Anerkennung findet, ist Lucie Sue mit ihrem einzigartigen musikalischen Universum und ihrer unbändigen Energie auf dem besten Weg, eine der führenden Persönlichkeiten des französischen Rock und Metal zu werden. Zusammen mit den Bandmitgliedern Mitch, Laura und Enzo wird sie Ende 2025 ihr Debütalbum veröffentlichen.

Als Kind der MTV-Generation, aufgewachsen mit Bands der 90er, entflieht sie nach ihrem Cellounterricht am Lyon National Conservatory den Klängen von L7, Metallica und PJ Harvey. Mit ihrer Leidenschaft für Bildende Kunst wurde sie eine versierte Art Director. Während des Lockdowns wurde sie über Social Media mit kreativen und witzigen Coverversionen bekannt, bei denen sie alle Instrumente selbst spielt. Dies führte dazu, dass sie 2023 ihr erstes Album To Sing In French komponierte, aufnahm, produzierte und veröffentlichte.

Richard Gamba, Gojiras Manager seit fast zehn Jahren, entdeckte ihr Talent und Entschlossenheit und nahm sie im September 2024 unter Vertrag. Es folgte ein rasanter Aufstieg – unter anderem wurde sie auf der MainStage 1 des Hellfest bestätigt und unterzeichnete einen Vertrag mit der europäischen Agentur We Live.

Das kommende Album mit 13 Titeln soll Ende 2025 erscheinen, gefolgt von noch zu bestätigenden Live-Terminen durch ganz Europa.