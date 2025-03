The Progressive Souls Collective: veröffentlichen Single und Video zu „A Formular For Happiness (live)“

The Progressive Souls Collective haben A Formular For Happiness als Vorabsingle vom kommenden Album Encore Vol. II: Sonic Birth Live (Metalville Records – VÖ 04.04.) veröffentlicht.

Das offizielle Video kann hier angesehen werden:

Mit Encore Vol. II: Sonic Birth Live setzen The Progressive Souls Collective (TPSC) nun ihre erste Duftmarke auf dem Live-Album-Sektor. Aufgenommen beim Artrock Festival 2022, bringt das Album die stimmungsvolle Atmosphäre des Konzerts direkt zu den Fans nach Hause.

Im Mittelpunkt steht die vollständige Aufführung des hochgelobten Debüt- und Konzeptalbums Sonic Birth, welches nun im Rahmen dieser Live-Darbietung seine volle Kraft entfaltet. Die Band spielt mit Präzision und Leidenschaft. Leadsänger Vladimir Lalic fesselt das Publikum mit seiner unvergleichlichen Stimmgewalt und Bühnenpräsenz. Florian Zepf an der Gitarre liefert mit packenden Riffs sowie gefühlvollen Soli zusammen mit Jamie Powell am Bass ein solides Fundament für den Bandsound, Keyboarder Gerald Peter verleiht dem Sound Tiefe und Dynamik und überzeugt mit wunderschönen Leadsounds und Drummer Tim Korycki sorgt für den notwendigen Drive und steuert die Band gekonnt durch groovige und oftmals komplexe Rhythmen und Odd-Time-Signatures. Für den finalen Schliff des Live-Albums sorgt kein Geringerer als Reuben Cohen, Mitglied des mehrfach Grammy-ausgezeichneten Lurssen Mastering-Teams aus Burbank und Mastering-Engineer für die Legenden von Metallica.

Mit Encore Vol. II: Sonic Birth Live präsentieren The Progressive Souls Collective ein Live-Album, das nicht nur musikalisch überzeugt, sondern auch die Leidenschaft und Energie einer Band einfängt, die auf ganzer Linie begeistert.

Encore Vol. II: Sonic Birth Live Tracklist:

1. Human Denaturation

2. Metature

3. Comfortalble Darkness

4. Killing True Beliefs

5. Fractional Emotion

6. A Formular For Happiness

7. Inner Circle

8. You And Me Alone

9. Hurt

10. Destiny Inc.

11. Mind Treasures

Line Up

Vladimir Lalic – Vocals

Florian Zepf – Guitars

Gerald Peter – Keyboards

Jamie Powell – Bass

Tim Korycki – Drums