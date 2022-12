The Progressive Souls Collective: veröffentlichen Video zu „Destiny Inc. Part I“

The Progressive Souls Collective (TPSC) haben ein Livevideo zu Destiny Inc. Part I von ihrer grandiosen Show beim Artrock Festival X. 2022 veröffentlicht.

Die Originalversion des Songs befindet sich auf dem TPSC Debütalbum Sonic Birth, welches im September 2020 bei Metalville Records veröffentlicht wurde.

Durch die Pandemie bedingt präsentierte sich die Band mit einem neuen live Line-Up. Neben Sänger Vladimir Lalic sowie dem Gitarristen und Projektleader Florian Zepf, beide bereits bekannt vom hoch gelobten TPSC Studioalbum Sonic Birth, standen an diesem Abend Jamie Hancox am Bass, Gerald Peter (Circe du Soleil, Jordan Rudess‘ Rockestra Project) an den Keyboards sowie Drummer Tim Korycki (Tomorrow’s Eve) mit auf der Bühne.

Der Auftritt beim Artrock Festival 2022 war für TPSC ein absolutes Heimspiel. Das Quintett zelebrierte bei seinem Live-Debüt einen hochkarätigen Progressive Metal Gig allererster Güte. Gemastert wurde das Werk von Reuben Cohen (u.a. Metallica) vom mehrfach Grammy ausgezeichneten Studio Lurssen Mastering in Burbank.

TPSC Links:

https://www.progressivesouls.net/

https://www.facebook.com/TheProgressiveSoulsCollective