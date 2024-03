The Progressive Souls Collective: veröffentlichen neue Single „Talk To Me“

The Progressive Souls Collective veröffentlichen die Single Talk To Me vom kommenden Studioalbum Sonic Rebirth welches am 15.03.2024 bei Metalville Records (Rough Trade) veröffentlicht wird.

Mit Talk To Me beschreiten TPSC neue musikalische Gefilde. Mit Gastdrummer Adam Marko (Special Providence) sowie prominenten Unterstützung von Leprous-Bassist Simen Borven erinnert der Song mit seiner ungewöhnlichen Instrumentierung aus Banjo, Mandoline, Resonator- und Pedal-Steel-Gitarren an eine futuristische und gleichzeitig organische Mischung aus Porcupine Tree, Fates Warning und Devin Townsend. So habt ihr TPSC noch nicht gehört!

