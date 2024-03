Wheel: veröffentlichen Video zu „Empire“

Die britisch-finnischen Progressive Metaller Wheel freuen sich, die Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten dritten Studioalbums Charismatic Leaders am 3. Mai 2024 bekannt zu geben. Das Album wurde akribisch ausgearbeitet, um den immer höheren Ansprüchen von Wheel gerecht zu werden. Die Aufnahmen mit den Toningenieuren und Co-Produzenten Daniel Bergstrand und Fredrik Thordendal (Meshuggah) dauerten von August bis Dezember 2023. Das Endergebnis, das von Forrester Savell abgemischt wurde, hat alle Stärken des Vorgängers gefestigt: Das dritte Album von Sänger/Gitarrist James Lascelles, Leadgitarrist Jussi Turunen und Schlagzeuger Santeri Saksala ist ihr bisher härteste und konsequenteste Album.

Um die Ankündigung zu feiern, hat die Band die erste Single aus dem Album veröffentlicht. Das Video zu Empire kannst du dir hier ansehen:

Sänger & Gitarrist James Lascelles zum neuen Song: “This is probably the most metal song I have ever written – it is intense as all hell when it kicks in and it keeps finding new ways to punch you in the face all the way to the end! Santeri did an incredible job with the drum track on this one and playing it live is really going to take some work in the rehearsal room..

Lyrically, it is about media empires and the effect they have on wider society – all of us are influenced to some degree, even if we would rather not admit it. Issues that require nuance are presented as binaries and opposing views are made into caricatures – a target for us to rage at that far too often, doesn’t even exist. This is not a new phenomenon by any means but it is one that seems to have been catalysed by the modern landscape of media, the internet and populist politics. As you might be able to tell from the mood of the song, this pisses me off immensely and it was cathartic to vent about it.”

Charismatic Leaders ist knapp 50 Minuten lang und wird als limitiertes CD-Digipak (mit den Tracks der Rumination EP als Bonus) und als 180g-LP im Gatefold-Format erhältlich sein, beide mit einem Artwork von Lucas Mayer (Long Distance Calling, Blackout Problems). Bestelle dein Exemplar jetzt hier vor: https://wheelband.lnk.to/CharismaticLeaders

Charismatic Leaders Tracklist:

1. Empire

2. Porcelain

3. Submission

4. Saboteur

5. Disciple

6. Caught In The Afterglow

7. The Freeze

Die Band feiert die Veröffentlichung ihres neuen Albums mit ihren ersten Shows in Australien (im Vorprogramm ihrer Labelkollegen Caligula’s Horse) sowie mit den ersten Headline-Shows in Nordamerika. Später im Jahr wird die Band für weitere Headline-Termine nach Europa zurückkehren:

31st October – Olympia, Tampere, Finland

1st November – Sawohouse UG, Kuopio, Finland

2nd November – On The Rocks, Helsinki, Finland

7th November – Lutakko, Jyväskylä, Finland

8th November – Finlandia-Klubi, Lahti, Finland

9th November – 45 Special, Oulu, Finland

15th November – Logo, Hamburg, Germany

16th November – Melkweg Up, Amsterdam, Netherlands

17th November – 013, Tilburg, Netherlands

19th November – Rebellion, Manchester, UK

20th November – Cathouse, Glasgow, UK

21st November – Rescue Rooms, Nottingham, UK

22nd November – 1865, Southampton, UK

23rd November – Underworld, London, UK

24th November – Thekla, Bristol, UK

26th November – Kavka, Antwerp, Belgium

27th November – Luxor, Cologne, Germany

28th November – Colos Saal, Aschaffenburg, Germany

30th November – Backstage, Paris, France

2nd December – Komplex, Zurich, Switzerland

3rd December – Legend, Milan, Italy

4th December – Backstage Halle, Munich, Germany

5th December – Analog Music Hall, Budapest, Hungary

6th December – Chelsea, Vienna, Austria

8th December – Hyrdrozagadka, Warsaw, Poland

10th December – Lido, Berlin, Germany

11th December – Pumpehuset, Copenhagen, Denmark

12th December – John Dee, Oslo, Norway

13th December – Nalen Klubb, Stockholm, Sweden

Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 haben sich Wheel schnell von Underdogs aus Helsinki, Finnland, zu einer internationalen Größe entwickelt. Die kantigen Riffs, unvergesslichen Melodien und die enorme Bandbreite des Trios auf ihrem Debütalbum Moving Backwards aus dem Jahr 2019 wurden von den Fans der Megastars von Tool bis Coheed & Cambria sofort gefeiert. Der Nachfolger Resident Human aus dem Jahr 2021 erhielt begeisterte Kritiken von Publikationen auf der ganzen Welt, die die klangliche Weiterentwicklung und die gewagten dystopischen Themen lobten.

Wheel online:

http://wheelband.net/

https://www.facebook.com/wheelband/

https://www.instagram.com/resident.wheel/