The Progressive Souls Collective: veröffentlichen neue Single „I Am Here“

The Progressive Souls Collective veröffentlichen die Single I Am Here. Der Song stammt vom kommenden neues Studioalbum Sonic Rebirth welches am 15.03.2024 bei Metalville Records / Rough Trade veröffentlicht wird.

I Am Here ist der zweite Teil des 8-teiligen Konzeptalbums. Wie auch auf dem ersten TPSC-Album Sonic Birth (2020) sind die ersten von Vladimir Lalic gesungenen Worte „I am here“. Man erkennt demnach direkt die thematische und musikalische Fortsetzung des Debütalbums. Jedoch wird hier diesmal die härtere und vor allem groovige Gangart bedient.

Das offizielle Video findet Ihr hier:

Mehr Infos zu The Progressive Souls Collective und dem kommenden Album Sonic Rebirth findet ihr hier:

The Progressive Souls Collective online:

https://www.facebook.com/TheProgressiveSoulsCollective/

https://www.instagram.com/theprogressivesoulscollective/