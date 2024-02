Lionheart: veröffentlichen Single und Video „Little Ships“

Lionheart veröffentlichen Little Ships, die dritte und zugleich letzte Vorabsingle aus dem kommenden Studioalbum The Grace Of A Dragonfly (Metalville Records / Rough Trade – VÖ 23.02.2024).

Das offizielle Video kann hier angesehen werden:

Little Ships mit seinen beschwingten Strophen und einprägsamen Refrains erzählt die Geschichte der Operation Dynamo, bei der zwischen dem 26. Mai und dem 4. Juni 1940 Hunderttausende von alliierten Soldaten mit Hilfe von Hunderten von „kleinen Schiffen“ – von Fischerbooten bis hin zu Jachten – aus Dünkirchen evakuiert wurden. Die hymnischen Refrains des Liedes verkörpern den wundersamen Erfolg der Operation.

Mehr Infos zu Lionheart und ihrem in Kürze erscheinenden Album The Grace Of A Dragonfly findet ihr hier:

Lionheart Line-Up:

Lee Small (The Sweet, Ex-Shy) – Lead Vocals

Dennis Stratton (Ex-Iron Maiden) – Lead-Gitarre, Backing Vocals

Steve Mann (MSG, Ex-Liar) – Lead-Gitarre, Backing Vocals

Rocky Newton (Grand Slam, Ex-MSG) – Bass Gitarre, Backing Vocals

Clive Edwards (Ex-Pat Travers, Uli Jon Roth & Wild Horses) – Schlagzeug, Percussion

Lionheart online:

https://www.lionheartrock.com/

https://www.facebook.com/lionheartrock

https://www.instagram.com/lionheartrock/