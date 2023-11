Lionheart: veröffentlichen das neue Studioalbum „The Grace Of A Dragonfly“ am 23.02.2024

Das neue Lionheart Studioalbum The Grace Of A Dragonfly erscheint am 23.02.2024 bei Metalville Records.

Direkt nachdem The Reality Of Miracles im Jahr 2020 in den Regalen stand, machten sich Lionheart an die Aufnahmen für das nächste Album. Dabei beschloss man schon früh, dass es diesmal ein Konzeptalbum werden soll. Im Mittelpunkt des Albums steht der Zweite Weltkrieg, aber die Band wollte unbedingt ein Anti-Kriegs-Album machen, während sie gleichzeitig derer gedenken wollte, die für unsere Freiheit gekämpft haben.

Erneut hat die Band dabei eine Reihe fantastischer Songs erschaffen. Lee Smalls emotionale Texte spiegeln nicht nur den Schmerz und die Trauer wider, die der Krieg normalen, unschuldigen Menschen in jedem Konfliktgebiet zufügt, sondern auch deren Stärke, Unverwüstlichkeit und Entschlossenheit. Unterstützt durch den mitreißenden Background-Gesang, die wunderschönen Harmonien der Zwillingsgitarren und die atmosphärischen Keyboards, strahlt aus jedem der elf Songs die schiere Kraft von Lionheart welche in einem herzlichen Gebet für den Frieden in der Welt gipfelt.

Jedes neue Lionheart-Album hat bisher einen Qualitätssprung in Bezug auf Songwriting und in der Produktion mit sich gebracht, und dieses Album ist da keine Ausnahme. The Grace Of A Dragonfly ist nichts weniger als episch und bei weitem Lionhearts bestes Werk bis heute.

The Grace Of A Dragonfly Tracklist:

1. Declaration

2. Flight 19

3. V Is For Victory

4. This Is A Woman’s War

5. The Longest Night

6. The Eagle’s Nest

7. Little Ships

8. Just A Man

9. UXB

10. The Grace Of A Dragonfly

11. Remembrance, Praying For World Peace

Lionheart Line-Up:

Lee Small (The Sweet, Ex-Shy) – Lead Vocals.

Dennis Stratton (Ex-Iron Maiden) – Lead Guitar/Backing Vocals

Steve Mann (MSG, Ex-Liar) – Lead Guitar/Backing Vocals

Rocky Newton (Grand Slam, Ex-MSG) – Bass Guitar/Backing

Clive Edwards (Ex-Pat Travers, Uli Jon Roth & Wild Horses) – Drums, Percussion

Lionheart online:

https://www.lionheartrock.com/

https://www.facebook.com/lionheartrock

https://www.instagram.com/lionheartrock/