Lionheart – Second Nature

Lionheart sind vor allem Melodic-Rock-Fans der älteren Generation ein Begriff und sollten nicht mit der Hardcore-Band aus den USA verwechselt werden. Die Truppe wurde vor ca. 43 Jahren von den Musikern Dennis Stratton, Steve Mann, Rocky Newton und Clive Edwards zusammen mit Chad Brown als Leadsänger gegründet. Ihr Debüt Hot Tonight wurde 1984 veröffentlicht, aber nur zwei Jahre später löste sich die Formation schon wieder auf. Im Oktober 2016 kamen Lionheart beim Rockingham Festival wieder zusammen und veröffentlichten ein Jahr später ihr drittes Album Second Nature. Die Originale des Albums waren limitiert und sind schon länger ausverkauft. Daher hatte sie bereits im letzten Jahr eine Neuauflage mit zwei Bonustracks und Lee Small als Sänger für die treuen Fans nachgeschoben.

Das Album bietet melodische Hooks und eingängige Refrains. Die Band covert Chris De Burghs Song Don’t Pay The Ferryman und Paperback Writer von den Beatles. Zusammen mit Originaltracks wie Give Me The Light und Angels With Dirty starten sie in die Neuauflage. Mit im Programm sind natürlich auch 30 Years, Heartbeat Radio und Lionheart, die an den Stadionrock der 80er-Jahre erinnern. Ebenfalls mit dabei, die Rockballaden Mary Did You Know und Every Boy In Town.

Second Nature ist ein weiterhin ein gelungenes Album für Fans des Stadionrocks der 80er. Während die Band das Rad nicht neu erfindet und an ihren 80er-Wurzeln festhält, stechen einige Tracks heraus, wie zum Beispiel Lionheart, der einen harten und schnellen Sound besitzt. Fans, die bereits die 2017er-Version besitzen, können die Neuauflage, sollten sie die Silberlinge nicht sammeln, ignorieren. Wer es verpasst haben sollte, bekam im letzten Januar die Gelegenheit, erneut zugreifen zu können. Bei mir dauerte es nochmals zwölf Monate, bis durch einen Zufall die 15 Tracks den Weg in meine Ohren gefunden haben. Falsch macht man definitiv nichts, auch wenn man nichts Unerwartetes auf die Ohren bekommt.

