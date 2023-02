Mein Kopf Ist Ein Brutaler Ort – Ton Steine Scherben

Die Band Mein Kopf Ist Ein Brutaler Ort aus Frankfurt am Main hat mit ihrem aktuellen Album Ton Steine Scherben ein Werk geschaffen, das Fans verschiedener Metal-Genres ansprechen konnte. Ton Steine Scherben kommt auf über 50 Minuten Spielzeit, in denen 13 Songs aus den Boxen gedrückt werden. Die Platte wurde bereits am 22.04.2022 unter dem Label Metalville Records veröffentlicht. Vereint werden Elemente aus Groove Metal, Thrash Metal, Metal und Metalcore. Der kraftvolle und dynamische Sound dringt dabei bis in den modernen wie melodischen Death Metal vor. Mein Kopf Ist Ein Brutaler Ort zeigen die Fähigkeit, harte Gitarrenriffs, treibende Drums und kraftvolle Vocals zu einem gelungenen Gesamtbild zu vereinen. Das dritte Studioalbum knöpfte genau da an, wo Selbstmitleitkultur vor gut fünf Jahren aufgehört hat. Mit den beiden Sängern Christian Schmidt und Patrick Schuch sorgen sie nicht nur für viele verschiedene Gesangsfarben, sondern bringen den nötigen Druck in den Groove Metal. Die deutschen Texte werden von den beiden Gitarristen Ralf Zimmermann und Anthony Fay umgarnt. Das Artwork ist da wohl der schwächste Punkt in der Produktion. Klare Strukturen fehlen und jeder kann seine eigene Interpretation zum Cover im Kopf zusammenbauen. Vielleicht ist das auch genau so gewollt, schließlich ist Mein Kopf Ist Ein Brutaler Ort. Der Name ist bei den Lyrics ebenfalls Programm. Als Höhepunkte kann man Männer In Booten oder Selbstzerstörer ausmachen. Männer In Booten trägt die Truppe sogar in Totenmond Regionen. Feine Hooks, viel Platz zum Headbangen und keine lieblosen Filler bringen Ton Steine Scherben auf ein ansprechendes Niveau. Mir fehlen nur noch kleine Details, um noch weiter oben anzugreifen. Spannend dürfte auch die Live-Performance sein. Für mich stehen die Jungs aus Hessen jedenfalls auf der Liste an Bands, die zeitnah mal auf wankenden Brettern erlebt werden müssen.

Hier! geht es für viele weitere Informationen zu Mein Kopf Ist Ein Brutaler Ort – Ton Steine Scherben in unserem Time For Metal Release-Kalender.