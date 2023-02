Sorrowful Land – Faded Anchors Of The Past

Artist: Sorrowful Land

Herkunft: Charkiw, Ukraine

Album: Faded Anchors Of The Past

Spiellänge: 60:52 Minuten

Genre: Doom Metal, Death Metal

Release: 27.01.2023

Label: Black Lion Records

Link: https://www.facebook.com/sorrowfulland

Produktion: Eternal Studio, Charkiw von Max Molodtsov

Bandmitglieder:

Gesang & alle Instrumente – Max Molodtsov

Gastgesang:

Pierre Laube

Stefan Nordstrom

Henrik Ekholm

Kaivan Saraei

Miguel Santos

Tracklist:

1. As Long As We Breathe (feat. Pierre Laube)

2. Faded Anchors Of The Past (feat. Henrik Ekholm)

3. The Cold Gray Fog Of Dawn (feat. Stefan Nordstrom & Henrik Ekholm)

4. Small Lost Moments (feat. Kaivan Saraei & Miguel Santos)

5. As I Behold Them Once Again

6. Where The Sullen Waters Flow

7. The Night Is Darkening Around Me

8. When The Oceans Calm

Vor rund drei Wochen erschien Faded Anchors Of The Past, das dritte Studioalbum der ukrainischen Ein-Mann-Doom-Band Sorrowful Land, als Nachfolger der vorangegangenen Longplayer Of Ruins (2016) und I Remember (2018). Hinter diesem Musikprojekt steckt Multiinstrumentalist und Mastermind Max Molodtsov, der mit Sorrowful Land bereits seit 2014 düstere Doom-Werke liefert. Er ist Inhaber eines eigenen Musikstudios in Charkiw, Ukraine, und Fronter weiterer Metalbands (Edenian, Blessdivine, Mistyfica, Resolution). Faded Anchors Of The Past entstand zwischen 2018 und 2022 im eigenen Studio und wurde am 27. Januar über Black Lion Records veröffentlicht. Auf diesem brandneuen Album sind wie schon beim Vorgänger I Remember (2018) Gastmusiker aus der Doom-Szene mit von der Partie. Thematisch geht es in den acht epischen Tracks um tief in der Seele verborgene Gefühle wie Zukunftsängste, innere Kämpfe mit der eigenen Vergangenheit oder auch menschlicher Enttäuschung.

Der satte Sound von Sorrowful Land ist eine Mischung aus Doom- und Death-Metal-Elementen. Er wechselt zwischen brachialen Gitarrenriffs und melancholisch düsteren Melodien, ergänzt durch Piano-Einlagen, wummernden Bässen sowie soliden Drum-Parts. Die Palette des Gesangs reicht von Growls über Flüstern bis hin zu Clean Vocals. Sämtliche Kompositionen sind im langsamen bis Midtempo gehalten, aber dennoch druckvoll und dynamisch.

Der Opener As Long As We Breathe beeindruckt schon gleich zu Anfang mit einer wuchtigen Soundwand, gesanglich & textlich unterstützt von Pierre Laube (Doomed). Dieser Song liefert in knapp sieben Minuten feinsten Doom und kommt mühelos ohne Instrumental-Intro aus. Faded Anchors Of The Past ist ein sehr persönliches Lied von Max Molodtsov, bei dem Henrik Ekholm (Within The Fall) den Gesangspart übernahm. Molodtsov selbst nennt es ein „düsteres“ Liebeslied, bei dem er eine erlebte Enttäuschung verarbeitet hat. Ein wehmütiger Streicherpart als Einleitung sorgt bereits für die melancholische Grundstimmung, angereichert durch Akustik-Gitarrenparts im Wechsel mit düster gestimmten Tieftönern. Noch düsterer geht es bei dem Nachfolger The Cold Gray Fog Of Dawn zur Sache, dem wohl schwärzesten Kapitel dieser Trackliste. Ein schauriges Klavierintermezzo verstärkt die zunehmend unheimlich wirkende Atmosphäre. Der Text stammt hierbei von Stefan Nordstrom (Soliloquium). Sein Gesang wird ergänzt durch Henrik Ekholms Backing Vocals. Small Lost Moments beginnt wieder mit einem Streicher-Intro. Bei diesem ersten von zwei aufeinander folgenden 10-Minütern teilen sich Kaivan Saraei (Clean Vocals) und Miguel Santos (Growls) den Gesangspart. Hier geht es etwas lebhafter zu als in den vorherigen Tracks. Max Molodtsov bezeichnet dieses Lied als seinen persönlichen Favoriten, das auch mir am meisten gefällt. As I Behold Them Once Again (2016), einer der älteren Songs von Sorrowful Land, erinnert anschließend an die Geister der Vergangenheit, mit denen man es immer mal wieder zu tun bekommt. Hierbei greift Mastermind Molodtsov selbst zum Mikro. Ich kann dabei meinen Gedanken eine gefühlte Ewigkeit freien Lauf lassen. Kurz vor dem Ende zieht das Spieltempo noch einmal an. Where The Sullen Waters Flow führt die tiefenentspannte Atmosphäre fort. Die Rhythmik sorgt durchaus für die eine oder andere Nackenbewegung. Gegen Ende des Albums zelebriert The Night Is Darkening Around Me noch einmal tiefste Dunkelheit, bevor das Instrumental-Outro When The Oceans Calm die Stunde puren Musikgenusses mit Wassergeplätscher und sanften Pianoklängen auslaufen lässt.

Faded Anchors Of The Past macht sämtlichen Ärger und Stress des Alltags für eine Weile vergessen. Dieses Album zu hören, ist Entspannung in Reinform.

Formate: CD, Digital Album