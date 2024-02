Silos: entfesseln die Kraft der Freundschaft mit neuer Single und Video „Gaslight“ feat. The Haunt

Die in Los Angeles ansässige Gruppe Silos hat die neue Single Gaslight feat. The Haunt durch Judge & Jury Records veröffentlicht. Der Song ist von Erlebnissen inspiriert, die Band-Mastermind Ray Garrison sehr nahe standen, und betont, wie wichtig es ist, dass Freunde einem dabei helfen, seine aktuelle Situation aus einer Außenperspektive zu betrachten und so eine ungesunde Beziehung zu vermeiden.

Seht euch das Video zu Gaslight hier an:

Streamt/ladet euch das Lied herunter:

“Basierend auf wahren Begebenheiten wurde Gaslight von jemandem inspiriert, der dich dazu bringen wollte, deine eigene Realität in Frage zu stellen, um zu bekommen, was er wollte. Wenn nicht eine Freundin die Situation von außen betrachtet hätte, hätte ich völlig nachgegeben. Ana aus The Haunt hatte den perfekten Stil, um sich einzufügen, und hat die weibliche Perspektive für die Geschichte wirklich eingefangen. Ich begann mit dem Gesang-Hook, dann setzten wir uns zusammen und schrieben die Musik dazu – es war ein wirklich cooler Reverse-Engineering-Prozess bei der Entstehung eines Songs!” – Ray Garrison von Silos

Silos wurde 2022 vom ehemaligen DJ, Produzenten und Singer-Songwriter Garrison gegründet. Die Band veröffentlichte Anfang des Jahres ihre Debüt-EP Insatiable, die die von Fans beliebten Singles If I Fall, Mind Eraser und den Titelsong Insatiable enthielt. Eine Remix-Version der EP, Insatiable Remixes Vol. 001, kurz darauf folgten Mixe von Garrison und Blvck Crowz. Obwohl die Mitglieder von Silos ihren Sitz in Los Angeles haben, kommen sie aus der ganzen Welt – der Bassist Philip Strange Nielsen (Ex-Crazy Town) aus Dänemark, der Gitarrist Nick Dromin aus der Ukraine sowie der Schlagzeuger David Rehmann und der Gitarrist Ramón Blanco Ariza kommen aus Spanien. Beide spielten früher als Tourmitglieder für Grandson.

The Haunt ist eine amerikanische Rock-Band aus Südflorida. Die Band besteht aus den Geschwistern Anastasia Grace Haunt (Lead-Gesang) und Maxamillion Haunt (Gesang, Gitarre und Produktion) sowie Nat Smallish an der Bassgitarre (ehemals Beach Day). Die Band erlangte erstmals Anerkennung nach dem Erfolg ihrer Debüt-EP The Haunt EP im Jahr 2018 und anschließenden Tourneen mit der Rockband Palaye Royale.

Gaslight wurde von Silos, The Haunt, Judge & Jury aufgeführt. Geschrieben von Raymond Garrison, Kevin Hissink, Nick Dromin, David Rehmann, Philip Nielsen, Ramòn Blanco Ariza. Produziert von Ray Garrison, Howard Benson, Neil Sanderson und Mike Plotnikoff. Mischtechniker: Joe Rickard. Entwickelt von Mike Plotnikoff. Hilfsingenieur: Brandt Sier. Editing von Paul DeCarli, Alex Krotz. Mastering-Ingenieur: Niels Nielsen.

Silos sind:

Ray Garrison – Gesang, Hintergrundgesang, Programmierung

Nick Dromin – Gitarre

Ramòn Blanco Ariza – Gitarre

Kevin Hissink – Gitarre

Philip Nielsen – Bass

David Rehmann – Schlagzeug

Gast:

Anastasia Grace Hunt – Gesang

Silos online:

Hunt online:

