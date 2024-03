Tigguo Cobauc: begeben sich mit Single und Video zu „Eternal Quietus“ auf eine Reise zwischen innerer Qual und Erneuerung

Die in Nottingham ansässige Band Tigguo Cobauc wird am 26. April das neue Album A Fountain Of Anguish Is Gone über Trepanation Recordings (UK), Fetzner Death Records (EU) und H-Soundmusic Records (Digital) veröffentlichen. Einen neuen Vorgeschmack auf den Enochian Black Metal der Band gibt es jetzt mit der Single Eternal Quietus, die auf den wichtigsten digitalen Streaming-Plattformen sowie als Video auf dem YouTube-Kanal der Band verfügbar ist.

Bassist und Sänger Reno Ramos sagte über Eternal Quietus:

“Die Texte beschreiben eine turbulente emotionale Reise, die von Themen wie innerem Kampf, Verzweiflung und einer unerbittlichen Suche nach Erneuerung geprägt ist. Die lebendigen Bilder des Ertrinkens im Blut und des Begrabens im Dunkeln vermitteln ein Gefühl intensiven emotionalen Schmerzes. Die wiederholten Verweise auf Tod und Wiedergeburt lassen auf ein zyklisches Muster von Aufruhr und Erneuerung schließen. Die späteren Verse führen gesellschaftliche Elemente ein, schildern Chaos und Verrat und erweitern die Erzählung über persönliche Kämpfe hinaus, um umfassendere gesellschaftliche Themen einzubeziehen. Die Infragestellung der Wahrnehmung und der Distanz zu Glaube und Frieden spiegelt die Sehnsucht nach Verbundenheit und Ruhe inmitten der beschriebenen Herausforderungen wider.”

Tigguo Cobauc haben den Namen von ihrer Heimatstadt Nottingham (England) und stammt aus der angelsächsischen Zeit. Geschmiedet durch uralte Magie in den Sandsteintiefen der Stadt, lässt sich der Sound der Band am besten als gewaltig beschreiben, eine Mischung aus Black-Metal-Atmosphäre, der schieren Schwere des Dooms und der rohen Kraft des Punks.

A Fountain Of Anguish Is Gone wurde von Tigguo Cobauc produziert. Schlagzeug aufgenommen in den Noiseboy Studios. Alle anderen Instrumente wurden bei Three Squires Recordings aufgenommen. Gesang aufgenommen bei Greensight Productions. Gemischt und gemastert von Esben Willems im Berserk Studio. Fotos von Amanda Mouraf im Parque Da Independencia.

Tigguo Cobauc sind:

Reno Ramos – Bass, Gesang

Luca Martello – Gitarre

Wayne Turton – Keyboard

Lloyd David – Schlagzeug

