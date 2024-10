The Progressive Souls Collective: veröffentlichen neue Single „Jake To The Bone“

The Progressive Souls Collective veröffentlichen die neue Single Jake To The Bone. Ein instrumentaler Tribut an Toto und den legendären Drummer Jeff Porcaro.

Die dritte Single vom neuen TPSC Coveralbum Encore Vol. 1: Sonic Tributes (Metalville Records – VÖ 18.10.) ist ein Tribut an die Rock-Ikonen Toto. Mit Alex Landenburg (Kamelot, Cyhra) am Schlagzeug, Jamie Powell am Bass und Gerald Peter (Cirque Du Soleil) als Keyboarder liefert das Kollektiv um den Gitarristen und Produzenten Florian Zepf eine spannende Version dieses Instrumentalklassikers.

Mit Encore Vol. 1: Sonic Tributes warten TPSC mit einem weiteren spannenden Release auf. Das Material besteht ausschließlich aus Cover-Songs, allesamt handverlesen ausgesucht und wie zu erwarten im erweiterten Prog-Bereich angesiedelt.

Die ersten Aufnahmen begannen bereits einige Zeit nach der Veröffentlichung des TPSC-Debütalbums Sonic Birth, zogen sich durch die Corona-Pandemie und wurden während der Sessions für das Album Sonic Rebirth weiter fortgesetzt. Bezüglich der Songauswahl handelt es um persönliche Favoriten von Florian Zepf, kreativer Kopf sowie Produzent und Gitarrist des Kollektivs. Ziel war es Bands und Musikern von u.a. Yes, Genesis, Pink Floyd oder Toto musikalisch Tribut zu zollen, die einen großen Einfluss auf Florian hatten.

Aus konzeptioneller Sicht reiht sich Encore Vol. 1: Sonic Tributes nahtlos in die Sequenz bisheriger TPSC-Alben ein. Sonic Birth und Sonic Rebirth sind beide Konzeptalben mit einem thematischen Bezug zum Zusammenspiel zwischen menschlicher Entwicklung und Technologie. Musikalisch findet sich in einigen der nun präsentierten Cover-Songs das Sonic Birth– bzw. Sonic Rebirth-Motiv wieder, sodass die kreative und musikalische Verbindung zwischen den TPSC-Alben weiter erhalten bleibt.

Das Line-Up kann sich auf Encore Vol. 1: Sonic Tributes, wie von TPSC gewohnt, auch diesmal sehen bzw. hören lassen.

Die Produktion des gesamten Albums ist sehr organisch und gleichermaßen druckvoll gehalten. Verantwortlich für den sehr gefühlvollen Mix war dabei Engineer-Legende Elliot Scheiner, 8-facher Grammy Gewinner und bekannt aus seiner Zusammenarbeit mit Legenden wie Toto, Steely Dan oder Eric Clapton. Das Mastering übernahm Reuben Cohen vom ebenfalls Grammy-ausgezeichneten Lurssen Mastering Studio (u.a. Metallica).

Aufgrund seiner außergewöhnlichen Songauswahl sollte Encore Vol. 1: Sonic Tributes seinen besonderen Platz in den Herzen der Fans gepflegter Prog-Musik im Sturm erobern.

Tracklist:

1. The Old Medley (Original von Genesis)

2. Teardrop (Original von Massive Attack)

3. Endless Dream (Original von Yes)

4. Jake To The Bone (original von Toto)

5. High Hopes (original von Pink Floyd)

Line-Up:

Vladimir Lalic – Gesang

Florian Zepf – Gitarren, Backgroundgesang, Keyboards & Programming

Zsolt Kaltenecker – Keyboards (Songs 1, 3)

Gerald Peter – Keyboard-Solo (Song 4)

Simen Daniel Lindstad Børven – Bass (Songs 1, 2, 5)

Jacob Umansky – Bass (Song 3)

Jamie Powell – Bass (Song 4)

Adam Marko – Drums (Songs 1-3)

Daniel Petri – Drums (Song 5)

Alex Landenburg – Drums (Song 4)

Isaac Alderson – Flute & Uillean Pipes (Song 3)

Maria Grigoryeva – Streicher (Song 5)

