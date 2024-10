Rat Boy: haben neues Video zu „Mob Mentality“ veröffentlicht

Die Rat Boy-Gang war schon überall auf der Welt, aber nirgendwo ist es so schön wie zu Hause. Und mit dem nun veröffentlichten neuen Album Suburbia Calling präsentieren sie Geschichten, die von ihrer Heimat Essex inspiriert sind – aber auch einen Mikrokosmos der britischen Kultur, der sich in unserem grünen und manchmal angenehmen Land widerspiegelt.

Suburbia Calling eröffnet mit der neuen Single Mob Mentality, die die Bandbreite der Einflüsse, die sich durch das gesamte Set ziehen, treffend zusammenfasst. Schwungvolle 2.0-Rhythmen treiben das Energieniveau in die Höhe, bevor die Hook in raue Punk-meets-Britpop-Energie ausbricht. Und was verkörpert das britische Kleinstadtleben besser als der ewige Konflikt zwischen der rastlosen Jugend und ihren vorhangzuckenden, Boulevardblätter lesenden Älteren aus der Mittelschicht?

Rat Boy-Sänger/Gitarrist Jordan Cardy erklärt: „Mob Mentality war eine Ergänzung in letzter Minute und ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Ich denke, es fasst zusammen, was unser Sound ist. Energetischer Punk-Ska-Brit whatever, der über das schreibt, was wir kennen. Ich denke, das ist mein Favorit auf dem Album und ich denke, es ist wichtig, dass der erste Track eines Albums den Ton für den Rest des Albums angibt.“

Von Mob Mentality an legen Rat Boy richtig los und lassen nur selten nach, ob sie nun in Rudy’s World süße Ska-Rhythmen mit einer knallenden Punk-Hook kontrastieren oder uns mit Best Is Yet To Come in die Blütezeit des Indie-Pop der frühen 2000er zurückversetzen. Es gibt auch gewagtere Momente wie das vaudevillische, an Madness angelehnte Boy Wonder und Essex Land, eine inoffizielle Landeshymne, die wie eine brillante Mischung aus Parklife und der Titelmelodie von Only Fools And Horses klingt.

Jordan fügt hinzu: „Ich wollte über Essex singen. Dort leben wir, und wenn man irgendwo aufgewachsen ist, fallen einem die Dinge dort auf. Es gibt so viel, worauf man zurückgreifen kann. Essex liegt wirklich nah an London, aber es ist in vielerlei Hinsicht anders. Wir haben hier eine Menge Freiheiten, wir haben einen Ort gebaut, an dem wir aufnehmen, proben und abhängen können, etwas, das man in London nicht haben kann. Ich wollte über Essex und England schreiben, unsere frühen Songs waren so, aber ich hatte schon eine Weile nicht mehr so geschrieben. Es fühlte sich wie ein guter Zeitpunkt an, wieder über Essex zu schreiben.“

Das Album, das auch die aktuellen Singles One In A Million, den Titeltrack, Bad Man und She’s The One enthält, wurde von zwei zentralen kreativen Ansätzen geprägt. Es ist das erste Album, auf dem Rat Boy offiziell eine Band und nicht Jordans Soloprojekt ist. Und die Bandmitglieder Liam Haygarth (Bass), Harry Todd (Gitarre) und Noah Booth (Schlagzeug) übergießen die Songs mit ihren charakteristischen frenetischen Performances, die der renommierte Produzent Stephen Street (Blur, The Smiths) dann zusammen mit Demo-Aufnahmen bearbeitete, um dem Album eine rohe Energie zu verleihen, ohne seine Finesse zu beeinträchtigen.

Suburbia Calling ist ab sofort digital erhältlich, physische Exemplare sind auf schwarzem Vinyl, Picture Disc Vinyl und CD im Hellcat Records Store HIER erhältlich.

Suburbia Calling ist das dritte Rat Boy-Album nach dem UK-Top-15-Debüt Scum und der Punk/Hip-Hop-Anarchie des Nachfolgers Internationally Unknown, bei dem sie mit der Rancid/Operation Ivy-Legende Tim Armstrong zusammenarbeiteten und mit The Interrupters durch Nordamerika tourten.

Rat Boy haben in diesem Jahr nur sporadische Shows gespielt: einen intimen Londoner Headliner im The Lower Third und den Epitaph / Hellcat / ANTI-Showcase auf dem Reeperbahn Festival. Aber das wird sich mit der Ankündigung der UK-Tour im nächsten Monat ändern, die auch eine Show im Londoner The Garage beinhaltet.

Suburbia Calling Tracklist:

1. Mob Mentality

2. Rudy’s World

3. One In A Million

4. Best Is Yet To Come

5. Every Little Helps

6. Suburbia Calling

7. Badman

8. She’s The One

9. Essex Land

10. Handbags At Dawn

11. Day Trip To London

12. Boy Wonder

13. Take My Place

Rat Boy online:

Instagram / Facebook