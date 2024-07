The O’Reillys And The Paddyhats: neuer Song „Raise Your Glasses High“ geht durch die Decke

Die Celtic Folk Punk-Band The O‘Reillys And The Paddyhats präsentiert stolz ihre neueste Single Raise Your Glasses High, die ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar ist. Am morgigen Dienstag wird das dazugehörige Musikvideo veröffentlicht.

Nach ihrem erfolgreichen St. Patrick‘s Day-Hit Coming Home, setzen The O‘Reillys And The Paddyhats mit ihrer aktuellsten Single Raise Your Glasses High erneut einen drauf und haben damit einen absoluten Ohrwurm-Garanten auf den Markt gebracht. Der Song überzeugt mit seiner Frische und Leichtigkeit in der Melodie und führt auf eine musikalische Reise durch das Herz Irlands. Raise Your Glasses High lädt ein, zusammen anzustoßen und zum mitreißenden Beat, der durch jede Note pulsiert, bis zum Morgengrauen zu singen und zu tanzen. Diese Single ist mehr als nur Musik, sie ist eine Hymne an die Tradition und den unerschütterlichen Geist der grünen Insel:

„Raise your glasses high,

let’s sing and dance tonight to the rhythm of the Irish.

We party all night,

alright, hold on tight to the rhythm of the Irish, ‘til the morning light

The rebel hearts beating with fire in our eyes.

We’re fighters of tradition with our Irish punk pride“

Die Veröffentlichung des Musikvideos am Dienstag ist direkt ein weiter Grund, anzustoßen, denn hier überraschen die Paddyhats ihre Fans mit einer ganz eigenen Szenerie: Durch eine mysteriöse Whiskeyflasche im Supermarktregal, befinden sich die einkaufenden Personen urplötzlich im Irish Pub, wo nicht nur die klapprige Oma plötzlich aufblüht und auf den Tischen tanzt. „Irischer Punk“ bedeutet für The O’Reillys And The Paddyhats eben, dass es auch in gewöhnlichen Alltagssituationen die Möglichkeit gibt, gemeinsam zu feiern und dass gerade durch die Musik, Fremde zu Freunden werden können.

The O‘Reillys And The Paddyhats sind bekannt für ihre fesselnden Live-Auftritte, bei denen aufgrund ihrer energetischen Songs kein Hemd trocken bleibt. Raise Your Glasses High hat zweifellos das Potential, zu einem neuen Lieblingsstück zu werden.

Anstehende Live-Konzerte:

12.-14.07.2024 Midalidare Rock in the Wine Valley 2024 (BG)

12.-13.07.2024 Shamrock Castle 2024 (DE)

12.-14.07.24 Czochraj Bobra Festival (PL)

19.-20.07.2024 Dannewerk Open Air 2024 (DE)

02.-03-08.24 Sommer am Kiez 2024 (DE)

15.-18.08.24 Motocultor Festival 2024 (FR)

23.-24-08.24 Paddy Rock Festival 2024 (DE)

24.08.2024 Feuertal Festival 2024 (DE)

10.-12.09.2024 Full Metal Cruise 2024 (DE)

14.09.2024 Folkfield Festival (DE)

13.12.24 Eisheilige Nacht 2024, Pratteln (CH)

14.12.24 Eisheilige Nacht 2024, Stuttgart (DE)

20.12.24 Eisheilige Nacht 2024, Dortmund (DE)

21.12.24 Eisheilige Nacht 2024, Gießen (DE)

22.12.24 Eisheilige Nacht 2024, Dresden (DE)

26.12.24 Eisheilige Nacht 2024, Braumschweig (DE)

27.12.24 Eisheilige Nacht 2024, Würzburg (DE)

28.12.24 Eisheilige Nacht 2024, Bielefeld (DE)

29.12.24 Eisheilige Nacht 2024, Bremen (DE)

30.12.24 Eisheilige Nacht 2024, Potsdam (DE)

27.03.2025 Backstage Halle, München (DE)

29.03.2025 Paddyhats Tour 2025, Oberhausen (DE)

Alle Infos unter: www.paddyhats.com

Ticketlink: https://paddyhats-shop.com/tickets/