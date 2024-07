Orden Ogan: neues Album „The Order Of Fear“ ist via RPM erschienen

Orden Ogan haben ihr beeindruckendes neues Album The Order Of Fear am vergangenen Freitag via Reigning Phoenix Music (RPM) veröffentlicht. Angeführt von Sebastian „Seeb“ Levermann, ist das siebte Werk der Deutschen ihr bislang härtestes, während es zeitgleich die sagenhafte Bandgeschichte fortsetzt und eine Lehrstunde in Sachen Dark Power Metal darstellt: Die elf neuen Songs (samt gesprochenem Zwischenspiel) präsentieren die Truppe mit reichlich frischem Wind und auf der nächsten Stufe ihres sich stetig weiterentwickelnden Sounds, was in einem explosiven und doch auch zum Nachdenken anregenden Gemisch aus unwiderstehlichen Melodien und Rhythmen resultiert.

Erhältlich ist The Order Of Fear u.a. als limitiertes Boxset, das ein Brettspiel für bis zu 32 Spieler beinhaltet, mit dem Fans in die Rollen verschiedener Charaktere des Orden–Ogan-Kosmos‘ schlüpfen können. Des Weiteren gibt es das Album auf farbigem Vinyl (gesplattert, kristallklar oder durchsichtig-türkis) sowie im nicht minder schicken CD-Digipak, aber natürlich auch auf allen gängigen Streamingplattformen. Bestellen/streamen könnt ihr The Order Of Fear hier: https://ordenogan.rpm.link/theorderoffearPR

Die Gestaltung des Werks lag in den Händen Dan Goldsworthys (Artwork) und Tim Eckhorsts (Layout), während Seeb sich in seinen Greenman Studios selbst Mix und Mastering der elf auf ihm befindlichen Tracks annahm.

Neugierig geworden? Dann stöbert doch gleich mal im The Order Of Fear-Review (hier) von unserem begeisterten Time For Metal-Redakteur Janis P., der 10,0 von 10,0 möglichen Punkten für dieses Meisterwerk in den Ring geworfen hat:

Neben exklusiven Release-Shows freuen sich Orden Ogan ihre Fans kommenden Mittwoch, am 10. Juli, im Rahmen eines Meet & Greets („Meet & Grill“) in Hamberg willkommen heißen zu können. Tickets gibt es im RPM-Shop: https://shopeu.reigningphoenixmusic.com/brand/4185

Orden Ogan sind:

Sebastian „Seeb“ Levermann | Gesang

Niels Löffler | Gitarre

Patrick Sperling | Gitarre

Steven Wussow | Bass

Dirk Meyer-Berhorn | Schlagzeug

Orden Ogan online:

ordenogan.de | Facebook | Instagram