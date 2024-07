The Cult: Jonathan Húlten und Lys Morke als Supports für die drei Deutschlandshows bestätigt

The Cult kündigen 8424 Tour Zum 40-Jährigen Bandjubiläum an und kommen für drei Shows nach Deutschland. Zur Feier des Jubiläums werden The Cult-Songs von allen ihren elf bisher veröffentlichten Studioalben spielen.

The Cult haben einen wesentlichen Platz in der Musikgeschichte eingenommen, indem sie als Pioniere des Post-Punk und Hard Rock mit ihrer Experimentierfreude Grenzen überschreiten und unzählige Bands aus verschiedenen Genres beeinflusst haben. Mit ihrem musikalischen Können, ihrer kompromisslosen Haltung und ihrer fesselnden Bühnenpräsenz haben sie sich eine eigene Identität geschaffen und gleichzeitig neues Terrain für Bands entdeckt. Von Billy Duffys prägenden und einflussreichen Jahren im Underground von Manchester bis hin zu Ian Astburys Erfolgsfestival Gathering Of The Tribes, hat das Duo der modernen Musik ihren unverwechselbaren Stempel aufgedrückt und ihre Entwicklung nachhaltig beeinflusst.

The Cult gründeten sich 1984 in England. Die bahnbrechende Post-Punk-Band verkaufte Millionen von Alben und erhielt zahlreiche internationale und US-amerikanische Gold- und Platinauszeichnungen. Ian Astbury (Gesang) und Billy Duffy (Gitarre) haben im Laufe der Karriere von The Cult ganze elf Studioalben veröffentlicht. Die als „schamanische Gruftis“ bezeichnete Band erlangte mit dem Album Love von 1985 internationale Bekanntheit, unter anderem mit der ewigen Rockhymne She Sells Sanctuary sowie der beliebten Folge-Single Rain. Vier Jahre später (1989) kam Electric auf den Markt, das von der Presse ebenfalls hochgelobt und als kraftvoll und innovativ gefeiert wurde.

Vergangenes Jahr veröffentlichten The Cult das Album Under The Midnight Sun. In einer Rezension des acht Lieder umfassenden Albums hieß es treffend: „Die unauslöschlichen Melodramatiker des Rock haben immer noch das Feuer in den Augen“. Ende 2023 fanden Astbury und Duffy für eine Reihe von Live-Auftritten als Death Cult wieder zusammen, darunter ein einziger Termin in den USA im Theatre At The Ace Hotel und eine ausgewählte Anzahl von Terminen in Großbritannien mit zwei ausverkauften Shows im Brixton Electric. In den ersten Monaten des Jahres 2024 trat die Band in der Howard Stern Show auf und begann mit einer Reihe von Vinyl-Neuauflagen ihrer von der Kritik hochgelobten Alben.

Jetzt kommen die Urväter ihres Genres endlich auch für drei Shows nach Deutschland. Die deutschen Termine beginnen am 31. Juli mit einer Show im Huxleys in Berlin.

Als Supports mit dabei sind der Singer/Songwriter Jonathan Húlten in Berlin sowie die spanische Darkpop/Electronic Musikerin Lys Morke in Köln und Hamburg.

The Cult – Live 2024

31.07.24 Berlin/ Huxleys Neue Welt*

04.08.24 Köln/ Carlswerk Victoria + Ausverkauft

08.08.24 Hamburg/ Grosse Freiheit 36 +

/* mit Jonathan Húlten

/+ mit Lys Morke

Tickets gibt es über reservix.de, eventim.de und über die bekannten Plattformen und Vorverkaufsstellen.

Mehr über Jonathan Húlten:

Inspiriert von einer Vielzahl von Genres wie Blues, Filmmusik, Electronica, Grunge und von Illustratoren wie Tove Jansson und Yoshitaka Amono, erschien im März 2020 das Debütalbum Chants From Another Place des Singer/Songwriters Jonathan Hultén, das den Hörer in eine tief reflektierende und persönliche Welt der Kunst und Poesie entführt.

Seitdem haben eine Reihe von Video-Performances und handgezeichnete animierte Musikvideos gezeigt, dass Jonathans ganzheitlicher Ansatz zur Musik darin besteht, eine immersive, ästhetische Erfahrung zu schaffen, die alle Sinne berührt.

Mehr über Lys Morke:

Lys Morke (Irene Talló) ist eine Singer-Songwriterin, Produzentin und visuelle Künstlerin, die in Barcelona lebt und in der nahe gelegenen Stadt Terrassa geboren wurde. Mit Ambient, elektronischer Musik und Dark Pop verwischt sie die Grenzen zwischen den Genres und lädt uns ein, die innere Gefühlswelt mit einem nostalgischen Blick auf die 90er Jahre von PJ Harvey, Massive Attack oder Tori Amos und dem Einfluss zeitgenössischer elektronischer Musik von Künstlern wie Arca, Sega Bodega oder Grimes zu erkunden.

Ob mit intimen Balladen, die in elektronische Landschaften getaucht sind, oder mit Reggaeton, Techno, Autotune und dicken Bässen – ihre Songs erzählen Geschichten von Sehnsucht, grausamer Liebe und Verlust. Eine Übung in Introspektion und Verletzlichkeit, die den therapeutischen Prozess widerspiegelt: Emotionen fühlen und materialisieren, um sich zu heilen und wieder aufzubauen.

The Cult online:

https://thecult.us/UTMS/index.html

https://www.facebook.com/officialcult

https://www.instagram.com/officialcult/