Orden Ogan – The Order Of Fear

Artist: Orden Ogan

Herkunft: Arnsberg / Nordrhein-Westfalen

Album: The Order Of Fear

Genre: Power Metal

Spiellänge: 46:18 Minuten

Release: 05.07.2024

Link: https://ordenogan.de/

Bandmitglieder:

Gesang – Sebastian „Seeb“ Levermann

Gitarre — Patrick Sperling

Gitarre — Niels Löffler

Bass – Steven Wussow

Schlagzeug — Dirk Meyer-Berhorn

Tracklist:

1. Kings Of The Underworld

2. The Order Of Fear

3. Moon Fire

4. Conquest

5. Blind Man

6. Prince Of Sorrow

7. Dread Lord

8. My Worst Enemy

9. Anthem To The Darkside

10. The Journey Thus Far

11. The Long Darkness

Im Sommer 2022 kam das erste Mal die Idee eines neuen Albums zur Sprache – Anfang 2023 wurde das Thema rund um The Order Of Fear dann konkreter. Der Sound des Albums sollte wieder mehr in die klassische Richtung gehen, demnach lag es nahe, die Story rund um Alister Vale wieder komplett mit einzubeziehen. Letztmalig wurde die fiktive Figur der Band in ihrem Album Gunman (2017) konkreter thematisiert.

Nachdem die vier neuen Singles My Worst Enemy, Moon Fire, The Order Of Fear und Conquest veröffentlicht wurden, war klar: Das Album kann nur ein Brett werden. Die Jungs haben sich mal wieder vollkommen selbst übertroffen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie es schaffen, mein Lieblingslied To New Shores Of Sadness von der Vale (2008) Scheibe, durch Conquest abzulösen.

Mit der ersten Singleauskopplung My Worst Enemy im Februar dieses Jahres haben die Sauerländer rund um Frontmann Seeb die etwas sanfteren Gemüter aufgeweckt. Der Song steckt voller Emotionen, was auch nicht zuletzt dem Thema des Songs zu verdanken ist. Rauszuhören ist das vor allem gut beim Chorus „My worst enemy has fought me all my life“. Die Jungs greifen ein wichtigeres Thema denn je in dem Song auf. The Order Of Fear hingegen, welches die zweite Single markiert, knallt dann wieder ordentlich durch und zieht einem das Fell über die Ohren.

Das neue Album hat für mich die klassischen Orden Ogan Orchesterarrangements und mitreißende Refrains – wofür die Band bekannt ist. Untermalt wird das Ganze natürlich durch eingängige Melodien, kraftvolle Gitarrenriffs und eine mythische Atmosphäre, was die Fans epischer und mitreißender Musik begeistern wird.

Als Orden Ogan als Supportband, zusammen mit Feuerschwanz und Dominum vom 11.04.2024 bis zum 04.05.2024 auf Tour waren, ist das Musikvideo zu Conquest entstanden – so viel zum Thema Album promoten, während man auf Tour ist.