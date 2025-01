Savatage – Japan Live ’94

Die Vorfreude auf die kommenden Savatage-Konzerte im Sommer steigt. Wie könnt man die Zeit bis zu den Auftritten besser nutzen als mit einer gelungenen Liveaufnahme der Band? Im letzten Sommer haben die Amerikaner erstmals Japan Live ’94 auf Vinyl herausgebracht und sind damit dem Wunsch vieler Fans nachgekommen. Die Scheibe kommt mit 14 Songs auf eine Spielzeit von ca. 70 Minuten und wurde am 09.08.2024 über earMusic veröffentlicht. Wer die Progressive Metal Helden abgeschrieben hat, die nur noch auf Re-Releases setzen würden, wurde vor wenigen Wochen eines Besseren belehrt. Savatage kehren tatsächlich zu uns nach Deutschland und Europa zurück. Kleiner Wermutstropfen: Savatage-Gründer Jon Oliva ist nicht mit von der Partie, was die Euphorie nicht stoppen soll. Für Savatage sind es die ersten Headlinershows nach über 20 Jahren.

Zurück zu Japan Live ’94. Wie es der Titel schon sagt, handelt es sich hierbei um eine Aufnahme aus Japan, besser gesagt aus Kawasaki. Der letzte Gig der Handful Of Rain Tour vom 12.11.1994 findet seinen verdienten Platz auf der Doppel-LP. Digital und auf CD steht die Produktion schon seit 2011 allen Fans zur Verfügung, jetzt wird die Lücke beim schwarzen Gold auch geschlossen. Side A eröffnen Taunting Cobras und Edge Of Thorns. Höhepunkte wie Jesus Saves oder auch Handful Of Rain dürfen nicht fehlen. Das asiatische Publikum ist bestens aufgelegt. Diese Emotionen kann Japan Live ’94 perfekt auf den Hörer übertragen. Als Finale wartet einmal mehr der Klassiker und Evergreen Hall Of The Mountain King. Vorab werden Sirens und Gutter Ballet zum Besten gegeben. Wer bei den letzten Vinyl-Re-Releases zugegriffen hat, sollte hier keine Ausnahme machen. Savatage und earMusic haben somit alles richtig gemacht und dem Dauerbrenner unter der Nadel zu Recht das Vertrauen geschenkt, was aktuelle Statistiken eindrucksvoll beweisen. Vinyl ist und bleibt ein Bestandteil der Rock und Heavy Metal Kultur und nicht kleinzukriegen.

Hier! geht es für viele weitere Informationen zu Savatage – Japan Live ’94 in unserem Time For Metal Release-Kalender.