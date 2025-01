Willow Smith, Jess Hendel – Die Schwarze Schildmaid

Buchtitel: Die Schwarze Schildmaid

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 528 Seiten

Genre: Roman, Mythologie, Fantasy

Release: 13.11.2024

Autor: Willow Smith, Jess Hendel

Link: https://www.penguin.de/buecher/willow-smith

Verlag: Heyne Verlag

Buchform: Gebundenes Buch, Geb. mit SU

ISBN-Nummer: 978-3-453-32236-3

Am 13.11.2024 erschien der Roman Die Schwarze Schildmaid im Heyne Verlag. Geschrieben von den Autoren Willow Smith und Jess Hendel, lädt dieses Werk auf eine Reise in eine faszinierende Welt ein Mit seinen 528 Seiten entführt der Roman Leserinnen und Leser in eine spannende Geschichte, die das Genre der Fantasy mit den Tiefen mythologischer Erzählkunst vereint. Ursprünglich unter dem Titel The Black Shield Maiden veröffentlicht, wurde das Buch von Charlotte Lungstrass-Kapfer ins Deutsche übersetzt, um auch den Lesern hierzulande die Story zu servieren. Das Buch erschien in hochwertiger gebundener Form, versehen mit Schutzumschlag (Geb. mit SU). Im Original stammt es aus dem renommierten Verlag Del Rey.

Die Story von Die Schwarze Schildmaid:

Yafeu lebt mit ihrer Familie im Stamm ihres Vaters, doch Freiheit findet sie nur in der Wildnis, wo sie jagt und den strengen Regeln ihrer Verwandten entkommt. Ihr Leben verändert sich dramatisch, als Sklavenhändler den Stamm überfallen. Von ihrer Familie getrennt, wird Yafeu durch die Wüste nach Anfa verschleppt, um dort auf dem Markt verkauft zu werden. Doch während des Verkaufs wird die Stadt von furchtlosen Kriegerinnen angegriffen, die Yafeu befreien und mit in den hohen Norden nehmen – eine eisige, raue Welt.

Dort beginnt Yafeus unglaubliches Abenteuer: Von einer einfachen Dienerin wird sie zur mächtigen Kriegerin, die durch Mut und Stärke ihren eigenen Weg findet und ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt.