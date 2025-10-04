Devney Perry – Shield Of Sparrows

Buchtitel: Shield Of Sparrows

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 752 Seiten

Genre: Vampirroman, Fantasy, Roman

Release: 27.08.2025

Autor: Devney Perry

Link: https://www.penguin.de/buecher/devney-perry

Verlag: Heyne Verlag

Buchform: Gebundenes Buch, Geb. mit SU

ISBN-Nummer: 978-3-453-27529-4

Am 27.08.2025 erschien mit Shield Of Sparrows der erste Fantasy-Roman der erfolgreichen US-amerikanischen Autorin Devney Perry erstmals auf Deutsch im Heyne Verlag. Das gebundene Buch mit Schutzumschlag umfasst 752 Seiten und wurde von Michelle Gyo und Petra Koob-Pawis ins Deutsche übersetzt. Bekannt wurde Perry zunächst mit gefühlvollen Liebesgeschichten, die meist in der wilden Landschaft ihrer Heimat Montana spielen. Dort ist sie geboren und aufgewachsen, bevor sie nach einer zehnjährigen Karriere in der Tech-Branche ihre Leidenschaft fürs Schreiben zum Beruf machte. Mit ihrem Fantasy-Debüt Shield Of Sparrows gelang ihr auf Anhieb der Sprung an die Spitze der New York Times-Bestsellerliste. Der Roman bewegt sich zwischen Vampir-Mythos, Fantasy und klassischem Roman – ein spannungsgeladenes Werk, mit dem Perry auch im deutschsprachigen Raum neue Leserinnen und Leser gewinnen dürfte. Die Originalausgabe erschien bei Entangled/Red Tower in den USA als Hardcover mit Schutzumschlag.

Die Story von Shield Of Sparrows:

Die Götter erschufen einst Monster, um die Menschen an ihre Bedeutungslosigkeit zu erinnern. Ich brauchte keine Mahnung – als Prinzessin war ich nie mehr als eine Maske, während meine Schwester im Glanz erstrahlte. Dann kam der Tag, an dem ein legendärer Monsterjäger unseren Hafen betrat, ein Prinz unseren Palast, und mein Leben zerbrach. Ich heiratete einen Fremden, schloss ein magisches Bündnis mit meinem Blut und trat die gefährlichste Reise des Kontinents an. An diesem Tag erkannte ich: Legenden sind oft Wahrheit, und um die Monster zu besiegen, müssen wir manchmal selbst eines werden.