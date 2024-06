Doldrey: neue Deathpunk-EP „Only Death Is Eternal“ erscheint via Pulverised Records – Details und Track Premiere

Das tödliche Deathpunk-Geschwader Doldrey aus Singapur hat eine neue EP mit dem Titel Only Death Is Eternal angekündigt, die am 2. August 2024 über Pulverised Records auf MCD, MLP und in digitalen Formaten erscheinen wird.

Only Death Is Eternal ist eine wahre Manifestation von ruchlosem, gnadenlosem Death/Thrash Metal mit der Sensibilität von Streetpunk. Komplizierte, aber brillant arrangierte Songstrukturen heben die verruchte und verdrehte DNA von Doldrey weiter hervor.

Aufgenommen und abgemischt wurde das Album von Izzad Kadzali Shah im Dungeon 416, gemastert von Will Killingsworth in den Dead Air Studios, Western Massachusetts, USA (Full Of Hell, Iron Lung, The Body, Glue, etc.), und perfektioniert mit einem makabren Coverartwork und Illustrationen, die von Alexander L. Brown (Bølzer, Cruciamentum, Horrendous, etc.) konzipiert wurden.

Der Eröffnungstrack der EP, Moral Decay, ist ein echter Ohrwurm:

Eine limitierte Tape-Edition wird über Iron Lung Records veröffentlicht.

Only Death Is Eternal – Tracklist:

1. Moral Decay

2. Only Death Is Eternal

3. All Is Hell

4. Societal Machine

5. Keres

