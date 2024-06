Solnegre: erkunden mit ihrer neuen Mini-EP „Annihilation Of The Self“ die dunklen Ecken der Selbstbestimmung und Abhängigkeit

Die spanische Doom-Death-Metal-Band Solnegre hat eine neue Mini-EP mit dem Titel Annihilation Of The Self veröffentlicht. Annihilation Of The Self besteht aus einem bedeutungsvollen Intro, The Paradox, und einem massiven 22-minütigen Titeltrack und fällt automatisch in die Kategorie „Death-Doom-Metal-Meisterwerk“. Fans des Genres werden die melancholischen Melodien sowie den unaufhaltsamen, aber anschaulichen Verlauf des Songs lieben.

Den vollständigen Visualizer könnt ihr euch hier ansehen:

Mit seinen erdrückenden Riffs und der beklemmenden Atmosphäre befasst sich Annihilation Of The Self mit den beklemmenden Bereichen kultischer Gedankenkontrolle, der Auslöschung der eigenen Identität und der Selbstakzeptanz von Abhängigkeit und Negierung der eigenen Identität, parallel zur enormen Länge, der nuancierten Erzählweise und der erzählerischen Tiefe und Komplexität von Werken wie Crimson von Edge Of Sanity oder Black Rose Immortal von Opeth und anderen.

“Was Sie jetzt hören werden, ist die Reflexion einer Reise durch die dunkelsten Winkel menschlichen Einflusses und menschlicher Kontrolle. Im Laufe der Jahre habe ich mich still in den engen Grenzen kultähnlicher Versammlungen bewegt, wo individuelle Gedanken von der Flut eines kollektiven Willens, eines höheren Gutes, für das es sich zu kämpfen galt, überlagert wurden; und dies hat mein Verständnis von Freiheit und Selbstidentität zutiefst geprägt.

Die Führer waren ausnahmslos sowohl anziehend als auch bedrohlich und nutzten alle möglichen Schwachstellen aus, um eine Erzählung zu erfinden, die die Abhängigkeit mit Erfolg und Zugehörigkeit gleichsetzt. Die Auslöschung des Selbst wurde nicht nur aufgezwungen, sondern auch akzeptiert. Die Zahl der erbärmlichen Manipulationen, die ich miterlebt habe, ist unzählbar, und als stiller Beobachter dabeizustehen, war sowohl entmutigend als auch erhellend. Dies hat mich oft mit einem tiefen Gefühl der Melancholie und Hoffnungslosigkeit erfüllt.

Die Texte, die Melodien, der erdrückende Druck und das Gefühl einer bevorstehenden Katastrophe in Annihilation Of The Self erforschen dieses Paradox, bei dem der Verlust der persönlichen Identität mit einem perversen, aber süßen Gefühl von Überlegenheit, Zugehörigkeit und Zielstrebigkeit verknüpft wird.

Dieses Lied, dem ein verträumtes und unheimliches Intro namens The Paradox vorangeht, ist eine Ode an die Schatten, in denen manche Trost finden. Es taucht ein in die Psyche derjenigen, die aus Angst, Verzweiflung oder Desillusionierung die Ketten der absoluten Kontrolle den Unsicherheiten und Wagnissen der Selbstbestimmung vorziehen und schließlich lieben.

Durch die Darstellung meiner eigenen Reise und der Menschen um mich herum bietet dieser gewaltige 22-minütige Song eine düstere Reflexion über die (ohnehin schon) erbärmliche Verfassung der Menschheit sowie den Widerspruch zwischen dem Wunsch nach der eigenen Herrschaft und der letztendlichen Vergeudung des eigenen Lebens.” – Gebre

Erster Erzählauszug aus den berüchtigten Exit Tapes von Tllody (RIP). Gitarrensoli von Carolina Martin. Gesangstechnik und Aufnahme von Nico Beninato bei Kimera Recordings. Gemischt und gemastert von Toni Salvà bei Diorama Sound. Artwork von Disturbing Grace Design.

