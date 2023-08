SolNegre: enthüllen Details zum kommenden Album „The Spiral Labyrinth“

Die spanische Doom-Death-Metal-Band SolNegre hat angekündigt, dass ihr Debütalbum mit dem Titel The Spiral Labyrinth am 6. Oktober über Meuse Music Records und Tragedy Productions veröffentlicht wird. Was ihr von The Spiral Labyrinth erwarten könnt, sind gewaltige, zermalmende Riffs, langsame, aber nicht beerdigte Stimmung, vielschichtige Tasten, stark verzerrte Bässe und zermalmende Growls.

The Spiral Labyrinth ist in sechs Lieder unterteilt, die jeweils etwa zehn Minuten lang sind. Es ist eine konzeptionelle Reise durch verschiedene Szenarien mit dem gemeinsamen Nenner Schmerz, Angst, Überempfindlichkeit und Kampf mit einer hochwirksamen Depression, die absolut auf einer realen Erkrankung basiert. Die Musik kann als Doom/Death Metal mit einem starken Old-School-Touch beschrieben werden, was Fans von My Dying Bride, frühen Anathema und frühen Opeth begeistert.

SolNegre ist das Gefäß, durch das die Band kreative Impulse und düstere Gedanken kanalisiert. Die Band ist davon überzeugt, dass diese Art von aggressiver, melancholischer und atmosphärischer Musik für sie eine natürliche Sprache ist, um nicht nur auszudrücken, wie sie sich fühlen, sondern auch, wer sie wirklich sind … im Wesentlichen.

Musik, Texte und Arrangements von The Spiral Labyrinth sind von SolNegre. Gitarrensolo in Vessel Part I von Mike le Rossetti. Gesang in Ethereal/A Song For Nel von Gadea es Ineseta. Gesang in Song For The Inert von Ivan Arrieta Rasputin Doompriest. Klaviersolo in Ethereal/A Song For Nel von Tià Pujol. Logo und Layout von Solnegre stammen von Andreu Art. Cover-Artwork vom Solnegre. Das Album wurde im Herbst 2022 bei Diorama Sound aufgenommen. Entwickelt von Toni Salvà.

The Spiral Labyrinth Tracklist:

1. Vessel Part I: The Night Within

2. Vessel Part 2: The Day We All Failed

3. The End Of All Things Endless

4. Yours Is A Legacy Of Broken Glass And Poisoned Wells

5. September 6th, 1995

6. The Waning Glow

7. Song For The Inert Part I

8. Ethereal/A Song For Nel