Solnegre: neue Single „Ethereal A Song For Nel“ ist eine Hommage an Leben, die zu schnell vergangen sind

Die spanische Doom Death Metal Band Solnegre hat einen neuen Song mit dem Titel Ethereal, A Song For Nel veröffentlicht. Während die Debütsingle Vessel Part I: The Night Within zeigte, wie die Band ein wahres Meisterwerk geschaffen hat, das vom Doom Death-Metal der 90er-Jahre inspiriert ist, ist der neue Track ein Moment der Besinnung und eine persönliche Hommage an die verstorbenen Babys eines sehr nahestehenden Paares an die Band und die Mitglieder der Szene, die leider wenige Tage nach ihrer Geburt verstorben sind. Die Atmosphäre ist daher intim, heikel und zugleich tragisch. Hier übernimmt der Gast Gadea Es Ineseta den Gesang und trägt zu einer zarten und ätherischen Stimmung bei, die sich mit dem Gefühl von Vergänglichkeit und Verlust beschäftigt. Es enthält außerdem eine virtuose Klavierpassage von Sebastià Pujol von der Progressive-Metal-Band Hyde XXI.

Dies ist eine ausführliche Aussage über das Lied von Gebre:

“Die Komposition dieses Liedes ist eines dieser seltsamen Ereignisse im Leben, bei dem der Schleier, der die Welten trennt, schwächer wird und man deutlich einen Blick auf eine transzendentalere Realität oder zumindest auf eine Synchronizität wirft, die aus logischer Sicht jedoch unmöglich zu ertragen ist Aus spiritueller Sicht könnte man ein tiefes Gefühl der Verbundenheit und des Bewusstseins verspüren.

Lassen Sie mich erklären. Wir begannen die Hauptzeilen mit der Struktur des Songs und dachten dabei an die „alten, seltsamen, fehl am Platz stehenden“ Songs aus den Doom-Metal-Alben der 90er-Jahre, die wir liebten und bewunderten. Die meisten Platten aus den 90ern, die wir liebten, enthielten „schlechte“ oder zumindest „out“-Songs, die nicht zu den anderen passten, wie Everwake oder J’ai Fait Une Promesse von Anathema, Deus Misereatur oder Christendom von Paradise Lost oder A Sream Of Wolves In The Snow von CoF.

Wir fanden das faszinierend, weil sie völlige Ausreißer waren und nur eine zweite Sicht auf den Sound dieser Band hatten. Das war also eine Sache, mit der wir schon immer experimentieren wollten.

Es ist bekannt, dass wir einer Gemeinschaft von Musikern, Bands, Labels, Musikbegeisterten und Musikliebhabern angehören, die überraschend aktiv und produktiv ist. In diesen besonderen Zeiten, und hier werde ich äußerst diskret sein, teilten ein paar gute Freunde allen mit, dass sie Zwillinge erwarteten. Während dieser Zeiten, die für mich aufgrund meiner bipolaren Anfälle und meines besonderen Kampfes mit Depressionen so hart waren, brachten sie mir immer Hoffnung und Freude, die ich als Erleichterung und Beruhigung empfand. Ein Licht, das meine Dunkelheit aufhob. So war das Lied zu Ende und die Zwillinge wurden geboren. Und dann geschah über Nacht das Unvorstellbare. Ich werde hier aus offensichtlichen Datenschutzgründen nicht weiter darauf eingehen.

Es genügt zu sagen, dass wir alle völlig am Boden zerstört waren. In dem Bedürfnis, diesen absurden und brutalen Strom unbeantworteter Fragen zu kanalisieren, bevor er uns zerbrach, rief ich das Kollektiv sowie unsere langjährige Freundin Gadea (die sich in einer Pause ihrer musikalischen Karriere befand, um sehr dankbar dafür zu sein) und meinen Freund Tià Pujol, ein erstklassiger klassischer Pianist und Keyboarder. Ich habe ihnen allen vorgeschlagen, die Herangehensweise an ein Lied zu ändern, in dem es um Zerbrechlichkeit und Transzendenz geht und darum, wie wir uns damals fühlten, als wären wir in einer geschlossenen Gemeinschaft, in der alle ziemlich beschissen waren. Natürlich habe ich auch die Familie angerufen, die den Einsatz von Anfang an akzeptiert und begrüßt hat.

Die Tragödie ereignete sich erst, als die leere Seite, auf der das Lied diese Geschichte erzählte, bereit war, sie aufzunehmen.

Was Sie jetzt also hören, ist die Katharsis eines Verlusts in der realen Welt, ein absolut lebendiger Einblick in das, was es heißt, jemanden zu verlieren, der aus einer Tragödie erschaffen und geboren wurde, eine Synchronizität mit der klaren Absicht, als Balsam, als Segen zu dienen Transzendenz.”

Ethereal, A Song For Nel wurde im Diorama Sound, Mallorca aufgenommen. Entwickelt von Toni Salvà. Das Bandlogo stammt von Andreu Art, während das Artwork von Threadbare stammt.

