Tethra: veröffentlichen neues Album „Withered Heart Standing“ am 06.12. über Meuse Music Records

Das italienische Melancholic-Doom-Death-Metal-Quintett Tethra gibt voller Stolz bekannt, dass sein neues Album mit dem Titel Withered Heart Standing am 6. Dezember über Meuse Music Records erscheinen wird. Withered Heart Standing besteht aus acht Songs mit einer Länge von über 48 Minuten und wird die Herzen der Fans von Katatonia, Paradise Lost und Swallow The Sun mit Leichtigkeit erobern.

Der Opener Liminal ist ab sofort hier als Lyric-Video auf dem YouTube-Kanal des Labels verfügbar:

Withered Heart Standing ist als 6-Panel-Digipak CD verfügbar. Bestellt es euch auf Bandcamp vor: https://shorturl.at/ffTuT

Die Band äußerte sich zu Liminal: „Jeder von uns muss sich in diesen Jahren mehr denn je von der Welt lösen, um sein inneres Gleichgewicht zu finden und die Wunden zu lindern, die durch einen weit verbreiteten Mangel an Empathie entstanden sind. Liminal beschreibt diese innere Reise, die zu der Erkenntnis führt, dass wir, auch wenn es kein Heilmittel für diese Situation gibt, nicht in Frieden leben können, ohne uns zuerst selbst zu vergeben, ein grundlegender Schritt hin zur umfassenden Kenntnis unseres tiefsten Selbst.“

Auf Withered Heart Standing sind die Texte intimer als je zuvor und berühren sehr persönliche Themen wie Verlust, das Bedürfnis nach Einsamkeit und Gefühle der Ablehnung, während die Musik erneut ihre Haut gewechselt hat und wärmer und tiefer geworden ist, um die Emotionen, die diese acht Songs durchdringen, besser auszudrücken. Wie eine Schallnadel, die die Wunden eines blutenden Herzens näht.

Withered Heart Standing wurde von Valerio Rizzotti produziert. Aufgenommen, gemischt und gemastert zwischen Januar und Juli 2024 im Elnor Studio von Mat Stancioiu.

Fotos: Mattia Stancioiu

Logo: Giulia Nasini

Das wunderschöne Artwork stammt von Marisa Bottini.

Withered Heart Standing – Tracklist:

1. Liminal

2. Gaslighting

3. Days Of Cold Sleep

4. Withered Heart Standing

5. Like Water

6. Behind the Scars

7. Nighttime Surrender

8. Commiato

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Tethra sind:

Clode Tethra – Gesang

Federico Monti – Gitarre

Gabriele Monti – Gitarre

Salvatore Duca – Bass

Lorenzo Giudici – Schlagzeug

Tethra – online:

https://www.facebook.com/TethraHell

https://www.instagram.com/tethra_doom_official/