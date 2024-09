Maysnow: geben Details zum neuen Album „A Dream Within A Dream“ bekannt und veröffentlichen neues Video zu „Running With A Firework Smile“

Nach dem großen Erfolg der Single Another Chance in Zusammenarbeit mit Daniel Cavanagh von Anathema freut sich die italienische Prog-Rock-Band Maysnow, die Veröffentlichung ihres neuen Albums A Dream Within A Dream am 4. Oktober über Sleaszy Rider bekannt zu geben.

A Dream Within A Dream besteht aus elf Songs für über 49 Minuten musikalisches Erlebnis, ist lebendig und reich an Melodien, behält aber die harte Essenz der Band bei und verstärkt sie sogar. Das neue Album führt eine Vielzahl progressiver und elektronischer Elemente ein, was es zu einem einzigartigen Werk macht. Genauer gesagt kann A Dream Within A Dream als post-progressives Werk beschrieben werden, angereichert mit Djent-Einflüssen, während es gleichzeitig die Wurzeln der Band in Grunge, Post-Grunge, Progressive Metal, Nu-Metal und ihrer akustischen Essenz ehrt.

Maysnow haben ein neues offizielles Video zum Titel Running With A Firework Smile veröffentlicht. Das von Andrea Pascali (AD Studio) gedrehte Video ist dank eines kalibrierten und prägnanten Einsatzes von Zeitlupe elegant düster. Das Video fängt die dunkle Atmosphäre des Songs perfekt ein, die durch den Scream und die klare Stimme von Daniele Rini sowie die massive Dosis an Keyboards und Orchestrierungen, die von Paolo Bianchi garantiert werden, geprägt sind.

Seht euch das Video zu Running With A Firework Smile an:

Bestellt euch jetzt das Album A Dream Within A Dream hier vor:

Das Album wird von Maysnow produziert, mit Ausnahme von: Another Chance, produziert von Antonio De Rubertis, Giulio Carrozzini, Nicola Lezzi, Daniele Rini, Roberto Vergallo; Hare, produziert von Paolo Bianchi, Antonio De Rubertis, Nicola Lezzi, Daniele Rini, Roberto Vergallo; Dawn Of September (Pt.2), produziert von Paolo Bianchi, Giulio Carrozzini, Nicola Lezzi, Daniele Rini, Roberto Vergallo.

Gemischt und gemastert von Daniel Cardoso im Öhme Studio (Portugal), mit Ausnahme von Hare, gemischt von Andrea Litti (Italien). Logo von Luca Malagnino „Eonthesign„.

Das wunderschöne Artwork stammt von Anna Maria Testa, die sich auch um Layout und Bandfotos gekümmert hat.

A Dream Within A Dream – Tracklist:

1. Before The Dark

2. In The Woods

3. Another Chance (Feat. Daniel Cavanagh)

4. Hold On

5. In The Rooms Of Dream

6. Hare

7. Running With A Firework Smile

8. Still Bleeding (Feat. Ragnar Zolberg)

9. Wrong

10. Dawn of September (Pt. 2)

11. My Wake

Maysnow sind:

Paolo Bianchi – Keyboards, Orchestrierungen, Schlagzeug-Programmierung, Synth

Nicola Lezzi – Bass, Akustikgitarren

Daniele Rini – Gesang

Roberto Vergallo – Gitarre

Maysnow online:

https://maysnow.it/

https://linktr.ee/maysnow