Eternal Darkness: veröffentlichen im Juli 2025 ihr Debütalbum über Pulverised Records

Eternal Darkness, eine der ältesten Death/Doom-Bands Schwedens, veröffentlicht ihr Debütalbum, was zugleich auch das letzte Album sein wird, am 18. Juli 2025 endlich über Pulverised Records auf CD, LP und digital. Mit dem schlichten Titel Eternal Darkness beschließt es zugleich das Kapitel der Band.

Das Lyric-Video zum Album-Opener The Beyond könnt ihr euch hier ansehen:

Eternal Darkness enthält acht Tracks unerschütterlichen Death Metal mit der kraftvollen Note von Doom. Aufgenommen, gemischt und gemastert wurde es von Peter Bjärgö (Tyrant, Krypt Of Kerberos u. a.) im ehemaligen K-13-Proberaum der Band. Das Cover-Artwork stammt von Skiftinge Darkness.

In Death! Eternal Darkness (1990-2025)

Eternal Darkness – Trackliste:

1. The Beyond

2. Pungent Awakening

3. Funeral

4. Grief

5. Into Crematory

6. When Life Ends

7. Death Above All

8. Til Death

Eternal Darkness sind:

Janne Heikkinen – Gesang

Make Pesonen – Schlagzeug

Jeff Hausel – Bass

John Carlsson – Gitarren (Lead)

Kristian Henriksson – Gitarren (Rhythmus)

Eternal Darkness online:

https://www.facebook.com/EternalDarknessSwe