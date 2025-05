TWIABP: haben neue Single „Beware The Centrist“ mit Video veröffentlicht

Das aus Connecticut stammende Post-Rock-Kollektiv The World Is A Beautiful Place & I Am No Longer Afraid To Die liefert mit der neuen Single Beware The Centrist eine unheilvolle Warnung. Der neue Song wurde von Chris Teti (Fiddlehead, Anxious) und Greg Thomas (END, Misery Signals) produziert, und von Will Putney (Knocked Loose, END) gemastert.

Als erste Veröffentlichung in diesem turbulenten Jahr ist Beware The Centrist ein kraftvolles Statement der Frustration, das sich an die politisch Gleichgültigen richtet. Der Track, der die Hörer dazu auffordert, sich gegen Ungerechtigkeit zu wehren und echte Veränderungen zu fordern, bricht mit rauem Gesang und zackigen Gitarrenriffs und bietet eine Mischung aus Hardcore und Emotionalität.

Die Band erklärt: „Unterdrücker nennen Rebellen Terroristen. Terror ist das letzte Mittel, wenn Sprache, Boykott und Proteste unterdrückt und entkrallt werden. Es gibt Sollbruchstellen, wenn der Durchschnittsbürger gezwungen ist, Chaos und Zerstörung in Kauf zu nehmen, einen Grund, um für eine Sache Schaden anzurichten, oder einen Namen, an den man sich erinnert. Wenn die herrschende Strategie uns zu Waren macht und vernichtet, ist es angemessen, mit Gewalt zurückzuschlagen.“

Sie fahren fort: „Man muss die Arroganz überwinden, dass wir in den USA sicher sind vor dem, was in anderen Ländern passiert und was im Laufe der Geschichte geschehen ist. Wir haben jeden Tag weniger Zeit, um die Welt zu verändern, während sich der Faschismus in unserer Infrastruktur festsetzt. Deswegen nehmt einen Hammer mit in die Welt!

Postet in den sozialen Medien, macht auf euch aufmerksam, sammelt Geld, um den Geschlagenen zu helfen, aber lasst es nicht das nicht das Ende des Kampfes sein. Sie werden versuchen, uns das Wort zu entziehen, unsere Bücher zu verbieten und unsere Kundgebungen aufzulösen, und sie werden damit oft Erfolg haben. Sie werden die Kämpfe zwischen uns fördern. Gebt nicht vor, dass die Dinge so sind, wie sie sein müssen.“

„Lernt von Willem Van Spronsen, Adam Curtis und David Graeber. Wenn dein Kollege dich wegen deiner Überzeugungen anzeigt, zerstöre sein Werkzeug und verderbe sein Essen.“

Mit ihrer dynamischen Live-Show und ihrem Engagement für Gemeinschaft und Inklusion haben sich TWIABP eine treue Anhängerschaft im Untergrund erspielt, die sie dazu ermutigen und inspirieren, den Mut zu finden, sich ihren Widrigkeiten zu stellen. Auf beliebten Alben wie Whenever, If Ever (2013) und Harmlessness (2015) haben TWIABP mit Leichtigkeit Emo aus dem Mittleren Westen, Post-Punk, Alt-Rock und New Wave miteinander vermischt. Im Jahr 2021 erschien ihr viertes Album Illusory Walls, das laut Stereogum ihr bisher schwerstes, proggigstes und kühnstes Werk ist. Pitchfork lobte die bissigen Anklagen gegen komplexe soziale und politische Themen wie Religion und Kapitalismus als „Wütend auf die rücksichtslose Gier und den Egoismus, die den gesellschaftlichen Zusammenbruch vorantreiben“.

The World Is A Beautiful Place & I Am No Longer Afraid To Die bestehen aus David F. Bello (Gesang), Chris Teti (Gitarre/Gesang), Joshua Cyr (Bass), Katie Dvorak (Synth/Gesang), Steven K. Buttery (Schlagzeug) und Anthony Gesa (Gitarre/Gesang).