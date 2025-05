W.A.S.P.: starten am 06.06. ihre „Album ONE Alive World Tour 2025“

Die Album ONE Alive Tour feiert das 40-jährige Jubiläum der Veröffentlichung des ersten Albums von W.A.S.P.. Um dieses klassische Metal-Album zu würdigen, werden W.A.S.P. zum ersten Mal seit 40 Jahren das gesamte Album von Anfang bis Ende bei Headline-Shows in ganz Europa spielen.

Die Tour wurde von BraveWords, Sleaze Roxx, Metal Insider und The Metal Voice als eine der besten Touren im Jahr 2024 ausgewählt. Und damit ist noch lange nicht Schluss. Hier kommen die Termine für 2025!

Album ONE Alive Wolrd Tour 2025 EU/UK

Headline-Shows



06/07 Berlin, Germany – Astra – (Low Tickets)

06/10 Vaureal, France – Le Forum – (Sold Out)

06/11 Eindhoven, Netherlands – Effenaar

06/12 Luxembourg, Luxembourg – Rockhal

06/13 Wiesbaden, Germany – Schlachthof

07/11 Belgrade, Serbia – Hangar Luka Beograd – (Low Tickets)

07/16 Milan, Italy – Live Club

07/20 Norwich, England – UEA

07/22 Dublin, Ireland – National Stadium

07/23 Belfast, N. ireland – Telegraph Building

07/25 Glasgow, Scotland – Academy

07/27 Nottingham, England – Rock City – (Low Tickets)

07/29 Riddes, Switzerland – Salle de l’Abeille – (Sold Out)

07/30 Zurich, Switzerland – Komplex

08/03 Munich, Germany – Backstage – (Sold Out)

08/04 Stuttgart, Germany – Longhorn – (Low Tickets)

9/26 Newcastle, England – Newcastle O2 City Hall *

9/27 Manchester, England – O2 Victoria Warehouse *

9/28 London, England – Eventim Apollo *

10/01 Hamburg, Germany – Docks

10/03 Prague, Czech Republic – Lucerna

10/06 Copenhagen, Denmark – Amager Bio **

10/07 Oslo, Norway – Rockefeller ** – (Sold Out)

10/08 Lund, Sweden – Mejeriet ** – (Sold Out)

10/10 Gothenburg, Sweden – Filmstudion **

10/11 Örebro, Sweden – Conventum Kongress **

10/12 Stockholm, Sweden – Fållan **

10/14 Falun, Sweden – Heymakers ** – (Sold Out)

10/15 Östersund, Sweden – Folkets Hus **

10/17 Oulu, Finland – Tullisali **

10/18 Helsinki, Finland – House Of Culture ** – (Sold Out)

10/19 Tampere, Finland – Tavara-asema ** – (Sold Out)

10/21 Tallinn, Estonia – Helitehas **

10/25 Zilina, Slovakia – Event House

*Support Act – Armored Saint

**Support Act – Battle Born

Festival-Shows – Greatest Hits

06/06 Mystic Festival – Poland

06/08 Rock Hard Festival – Germany

06/14 Into The Grave – Netherlands

07/10 Area 53 Festival – Austria

07/12 Midalidare Open Air – Bulgaria

07/14 Rockwave Festival – Greece

07/18 Sun And Thunder Festival – Spain

07/26 Steelhouse Festival – Wales

08/01 Skogsröjet Festival – Sweden

08/02 Wacken Open Air – Germany – (Sold Out)

08/06 Leyendas del Rock Festival- Spain

Infos zu Terminen und Tickets findet ihr hier : WASPnation.com/tour

